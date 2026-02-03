Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Thụy Sĩ - Châu Âu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã có buổi tiếp và làm việc đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ - châu Âu do ông Philipp Roesler, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chào mừng ông Philipp Roesler cùng các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của ông Philipp Roesler và SVEF trong việc làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ, châu Âu và Chính phủ Việt Nam, cũng như nỗ lực hợp tác hiệu quả và mang tính xây dựng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng khẳng định, cuộc làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam hôm nay sẽ là cơ hội quý báu để hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để Bộ Tài chính cung cấp thông tin về bức tranh toàn cảnh kinh tế, xã hội của Việt Nam, cơ hội khi doanh nghiệp Thụy Sĩ đến đầu tư tại Việt Nam, đồng thời Bộ Tài chính chia sẻ các định hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định, minh bạch và bền vững.

Với 234 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 2,4 tỷ USD, Thụy Sĩ là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đã trao đổi, chia sẻ thông tin về kế hoạch và các định hướng huy động nguồn lực tài chính của Việt Nam, bao gồm cả vốn trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng trong giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách để phát triển thị trường tài chính theo hướng minh bạch, an toàn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ - châu Âu. Ảnh: Đức Minh

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường thanh khoản và thu hút vốn đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường, như: Phát triển sản phẩm, tăng cung hàng hóa cho thị trường và nâng cao chất lượng nguồn cung; Hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ; Thực hiện các giải pháp tháo gỡ rào cản về nâng hạng thị trường; Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Việt Nam đã ban hành các chính sách quan trọng, mang tính đột phá nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng cũng đã giới thiệu khái quát về lộ trình, khung pháp lý và cơ chế, chính sách áp dụng đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt đoàn, ông Philipp Roesler cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo một số vụ, cục dành thời gian tiếp đoàn và chia sẻ những thông tin, cũng như trao đổi về những nội dung mà doanh nghiệp Thuỵ Sĩ quan tâm.

Ông Philipp Roesler, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ông Philipp Roesler cũng gửi lời chúc mừng tới Bộ Tài chính nói riêng, Việt Nam nói chung khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tổ chức FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp; chúc mừng Việt Nam thành công ban hành chính sách để thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, qua đó mở ra cơ hội, nền tảng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo ông Philipp Roesler, buổi làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam có 20 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, y tế, giao thông, nhà hàng, khách sạn, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu. Điều này thể hiện khía cạnh tài chính, cũng như quản trị tài chính trong Chính phủ Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của tất cả các ngành lĩnh vực khác nhau.

Ông Philipp Roesler cho biết, trong chuyến công tác tới Việt Nam lần này, đoàn rất mong muốn tìm hiểu thông tin và mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ; tài chính xanh, tài chính bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; dược phẩm và đặc biệt là phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết thúc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao và ghi nhận đầy đủ các ý kiến trao đổi, kiến nghị thẳng thắn, xây dựng của Đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ – châu Âu và giao Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì cùng các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nghiên cứu, thực hiện.

Bộ Tài chính luôn đồng hành và sẵn sàng trao đổi, xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi nhất có thể cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ – châu Âu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cảm ơn sự hợp tác và đóng góp quý báu của các doanh nghiệp và chúc cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu tiếp tục hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam.