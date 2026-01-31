Kho bạc Nhà nước khu vực XI phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, trong bối cảnh vừa triển khai mô hình Kho bạc Nhà nước khu vực gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhưng Kho bạc Nhà nước khu vực XI đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần quan trọng vào công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI cho biết, trong năm 2025 vừa qua, đơn vị đã thực hiện thu, chi NSNN kịp thời, an toàn, đúng quy định.

Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 56.893 tỷ đồng (125% dự toán), tỉnh Nghệ An đạt 29.120 tỷ đồng (165,03% kế hoạch). Công tác chi thường xuyên và chi đầu tư được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Hoạt động kế toán, thanh toán, quản lý ngân quỹ được tổ chức nghiêm túc, thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách.

Năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, KBNN khu vực XI xác định phương châm hành động: phát huy kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; tập trung nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động Kho bạc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KBNN.

Phát huy các kết quả đã được trong năm 2025 và triển khai tốt nhiệm vụ năm 2026 ngay từ đầu năm, KBNN khu vực XI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong điều hành thu - chi NSNN; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, KBNN khu vực XI phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An./.