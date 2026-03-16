Sáng ngày 16/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.068 VND, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 1,52%, lên mức 100,5 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.862 - 26.268 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.075 - 26.318 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.318 đồng Vietinbank 26.075 đồng 26.318 đồng BIDV 26.094 đồng 26.314 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.438 - 30.327 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.390 đồng 30.940 đồng Vietinbank 29.137 đồng 30.857 đồng BIDV 29.600 đồng 30.850 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.20 đồng 169.31 đồng Vietinbank 159 đồng 170.50 đồng BIDV 160.39 đồng 169.33 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 14/3/2026, giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục biến động đáng chú ý dưới tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Đồng bạc xanh nhiều khả năng vẫn duy trì sức mạnh tương đối trong ngắn hạn, song triển vọng trung hạn vẫn tiềm ẩn không ít yếu tố thận trọng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ đồng USD gần đây là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Những căng thẳng tại Trung Đông và các khu vực khác đã khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn, trong đó đồng USD vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu. Điều này giúp đồng bạc xanh tăng giá so với một số đồng tiền chủ chốt trong thời gian gần đây. Xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn nếu các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của đồng USD. Các nhà kinh tế cho rằng, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến trước đó do áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Điều này đồng nghĩa với việc chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn khác vẫn ở mức đáng kể, qua đó góp phần nâng đỡ giá trị của đồng USD.

Nhìn chung, trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ nhất định với xu hướng tương đối ổn định, thậm chí có thể tăng nhẹ nếu nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì và các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Trong bối cảnh nhiều yếu tố còn chưa rõ ràng, thị trường ngoại hối được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến những biến động thận trọng trong thời gian tới./.