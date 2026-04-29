Tỷ giá USD hôm nay (29/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, WB cảnh báo áp lực giá năng lượng và lạm phát gia tăng

Ánh Tuyết

08:52 | 29/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 29/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.113 đồng, kéo biên độ giao dịch USD tại ngân hàng lên 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD, trong khi USD thị trường tự do neo quanh 26.750 - 26.800 đồng. DXY lùi về 98,6 điểm, giá dầu hạ nhiệt sau thông tin UAE rời OPEC nhưng vẫn nhạy cảm trước rủi ro địa chính trị, khi WB cảnh báo giá năng lượng có thể tăng 24% trong năm 2026, kéo theo áp lực lạm phát gia tăng.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 29/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.113 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được thay đổi tương ứng

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.750 - 26.800 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến trái chiều, với biên độ điều chỉnh nhẹ. Đơn cử, tỷ giá USD tại Agribank ở mức 26.116 - 26.366 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV giao dịch tại 26.146 - 26.366 VND/USD, tăng 8 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Eximbank giao dịch ở mức 26.140 - 26.366 VND/USD, giảm 2 đồng ở chiều bán ra; Sacombank niêm yết 26.224 - 26.366 VND/USD, giảm 2 đồng; Vietcombank ở mức 26.106 - 26.366 VND/USD, giảm 2 đồng cả hai chiều.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 28/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, Agribank, Eximbank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. BIDV niêm yết 30.393 - 31.674 VND/EUR, tăng 67 đồng ở chiều mua và 58 đồng ở chiều bán; Eximbank ở mức 30.353 - 31.533 VND/EUR, tăng 80 - 81 đồng; Sacombank niêm yết 30.358 - 32.111 VND/EUR, tăng 6 đồng ở chiều mua, 4 đồng ở chiều bán. Vietcombank ở mức 30.060 - 31.644 VND/EUR, tăng 43 - 44 đồng. Các ngân hàng khác giữ ổn định hoặc biến động không đáng kể. Mặt bằng tỷ giá EUR phổ biến dao động quanh 30.000 - 30.400 VND/EUR ở chiều mua và trên 31.000 VND/EUR ở chiều bán.

Tỷ giá GBP ghi nhận xu hướng tăng rõ nét tại nhiều ngân hàng. BIDV niêm yết 35.068 - 36.147 VND/GBP, tăng 141 đồng ở chiều mua và 126 đồng ở chiều bán; Eximbank niêm yết 35.115 - 36.342 VND/GBP, tăng 174 - 177 đồng; Vietcombank niêm yết 34.702 - 36.176 VND/GBP, tăng 95 - 100 đồng; Sacombank niêm yết 35.044 - 36.851 VND/GBP, tăng 11 - 10 đồng. Nhìn chung, tỷ giá GBP dao động quanh 34.700 - 35.100 VND/GBP ở chiều mua và 35.500 - 36.000 VND/GBP ở chiều bán, với xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - có dấu hiệu suy yếu nhẹ khi chỉ số DXY lùi về mức 98,6 điểm, giảm 0,04%. Diễn biến này kéo theo biến động ở các cặp tỷ giá chủ chốt. Theo đó, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8535, giảm 0,04%, cho thấy đồng euro nhích lên nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/GBP giảm mạnh hơn, xuống 0,7393 (-0,06%), phản ánh đồng bảng Anh đang phục hồi tốt hơn trong rổ tiền tệ chính. Trong khi đó, USD/JPY đi ngang tại 159,54.

Giá dầu quay đầu giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tuần vào phiên thứ 4, khi thị trường đánh giá lại tác động từ quyết định rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - yếu tố có thể làm thay đổi cán cân cung trong thời gian tới. Dù vậy, đà giảm của giá dầu vẫn bị hạn chế đáng kể do căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình cũng chưa rõ ràng, khiến rủi ro nguồn cung duy trì ở mức cao và giữ giá dầu ở vùng nhạy cảm.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá năng lượng có thể tăng tới 24% trong năm 2026, mức cao nhất kể từ sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022, ngay cả trong kịch bản cơ sở khi các gián đoạn lớn từ chiến sự Trung Đông kết thúc vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, nếu xung đột leo thang hoặc nguồn cung bị gián đoạn kéo dài, giá có thể còn tăng mạnh hơn. Kịch bản cơ sở giả định hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường vào tháng 10/2026, song rủi ro vẫn nghiêng về xu hướng giá tăng.

Báo cáo Triển vọng thị trường của hàng hóa WB đánh giá, tổng thể, giá hàng hóa được dự báo tăng khoảng 16% trong năm 2026, dẫn dắt bởi năng lượng, phân bón và kim loại. Theo Chuyên gia Kinh tế trưởng WB, tác động của chiến tranh sẽ lan tỏa theo từng bước, từ giá năng lượng tăng, kéo theo giá lương thực và cuối cùng là áp lực lạm phát, buộc lãi suất duy trì ở mức cao và làm chi phí nợ gia tăng, đặc biệt gây áp lực lớn lên các nền kinh tế đang phát triển.

Giá dầu Brent giữa tháng 4/2026 đã tăng hơn 50% so với đầu năm và được dự báo đạt trung bình 86 USD/thùng trong năm 2026, so với 69 USD/thùng năm 2025. Trong kịch bản tiêu cực, giá có thể lên tới 115 USD/thùng nếu xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng hơn.

Diễn biến này đang khiến thị trường thận trọng trước các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố vào thứ Tư; tiếp theo đó là bản cập nhật chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), khi nguy cơ lạm phát quay trở lại làm giảm kỳ vọng nới lỏng tiền tệ./.

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

