Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 27/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 27/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu giá vàng miếng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, hiện niêm yết trong khoảng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không ghi nhận điều chỉnh mới, với giá giao dịch phổ biến trong vùng 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC cũng duy trì trạng thái đi ngang, giao dịch quanh mức 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 27/4 giao dịch quanh mức 4.697 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, thị trường đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa giới đầu tư Phố Wall và Phố Chính về triển vọng ngắn hạn, trong bối cảnh kim loại quý vừa trải qua một tuần suy yếu.

Ông Darin Newsom - Nhà phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho rằng dù xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ ngày vẫn đang nghiêng về giảm, nền tảng cơ bản của thị trường vàng chưa thay đổi đáng kể. Nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn duy trì, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt.

Trong khi đó, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhấn mạnh việc theo dõi khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở quan trọng hơn diễn biến giá đơn thuần. Theo ông, thị trường hiện đang trong trạng thái “chờ đợi”, khi nhà đầu tư thiếu cơ sở rõ ràng để xác định xu hướng tiếp theo và phần lớn diễn biến vẫn bị chi phối bởi các thông tin mới.

Liên quan đến yếu tố chính sách, ông Grady cho rằng những lo ngại về tính độc lập của Federal Reserve không gây tác động đáng kể đến giá vàng. Ông dự báo ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều khả năng sẽ được phê chuẩn trước khi nhiệm kỳ của Jerome Powell kết thúc vào ngày 15/5.

Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang khá cân bằng: trong số 16 chuyên gia tham gia, có 5 người (31%) dự báo giá vàng tăng, 5 người nhận định giá giảm, trong khi 6 người còn lại cho rằng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Tuần này, hàng loạt dữ liệu kinh tế và quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn được dự báo sẽ chi phối diễn biến thị trường. Đáng chú ý là quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tiếp đến là chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi loạt dữ liệu về nhà ở tại Mỹ, cùng các quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada và Federal Reserve.

Ngoài ra, quyết định từ Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu, cùng với các chỉ số quan trọng như GDP, PCE của Mỹ và PMI sản xuất ISM tháng 4, sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng trong tuần có thể biến động theo cả hai chiều, song mối tương quan với thị trường chứng khoán hiện đang nghiêng về khả năng phục hồi.