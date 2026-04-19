Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 19/4, giá vàng trong nước nhìn chung không có biến động so với phiên liền trước tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến trong 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 19/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn đi ngang so với phiên trước, hiện được niêm yết quanh mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cùng xu hướng, DOJI giữ nguyên mức giá giao dịch trong khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn không có điều chỉnh mới, dao động quanh vùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không thay đổi giá ở cả hai chiều, với mặt bằng giao dịch tương tự quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá vàng nhẫn, phổ biến ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, không có biến động so với phiên trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được giao dịch quanh mức 4.829 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương ứng khoảng 153,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), qua đó duy trì mức chênh lệch khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến này đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp của giá vàng. Đánh giá về xu hướng sắp tới, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International cho rằng, vàng và bạc đang phản ứng nhạy với diễn biến tại Trung Đông, tăng giá khi căng thẳng lắng dịu và điều chỉnh khi xung đột leo thang. Theo ông, chừng nào các thỏa thuận ngừng bắn còn được duy trì, kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi sau các nhịp điều chỉnh gần đây.

Cùng quan điểm, ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics dự báo giá vàng có thể nối dài đà tăng trong tuần tới, song lưu ý rủi ro điều chỉnh nếu chạm các ngưỡng mục tiêu ngắn hạn.

Trong khi đó, ông John Weyer - Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nhận định, mức độ biến động của thị trường vàng và bạc hiện tương đồng với các tài sản rủi ro khác, khiến nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng trong chiến lược giao dịch.

Theo ông Weyer, xu hướng tăng vẫn có thể được duy trì trong tuần tới, đặc biệt khi thời hạn ngừng bắn kéo dài hai tuần đang tiến gần điểm kết thúc, buộc thị trường phải đánh giá lại khả năng gia hạn hoặc nguy cơ căng thẳng quay trở lại.

Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới được dự báo dao động trong vùng hẹp, nhưng nghiêng về xu hướng tăng nhẹ, với vùng hỗ trợ quan trọng duy trì quanh 4.750 - 4.800 USD/ounce./.