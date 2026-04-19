Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

07:14 | 19/04/2026
Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay (19/4) đồng loạt giảm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung giảm bớt. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 1% (0,8 Baht) về mức 79,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1% (3,7 Yên) về mức 381,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 1,14% (190 Nhân dân tệ) về mức 16.500 Nhân dân tệ/tấn.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại châu Á giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi thị trường phản ứng với tín hiệu nguồn cung ổn định hơn từ Trung Quốc và Bờ Biển Ngà, trong khi triển vọng nhu cầu tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực từ ngành ô tô Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 3,1 Yên, tương đương 1,57% xuống còn 387,5 Yên/kg (tương đương 2,43 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm 0,9%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Trên Sàn Giao dịch SHFE, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 200 Nhân dân tệ, tương đương 1,19% xuống còn 16.630 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.436,67 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất kỳ hạn tháng 5 giảm 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,51%, xuống 15.950 Nhân dân tệ/tấn.

Về phía nguồn cung, lượng mưa tại các khu vực trồng cao su của Trung Quốc đã giúp giảm bớt lo ngại về hạn hán ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, theo báo cáo của công ty môi giới Huatai Futures.

Tại Bờ Biển Ngà, dữ liệu từ Qingdao International Rubber Exchange Market cho thấy xuất khẩu cao su trong quý I/2026 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Quốc gia này cũng được dự báo sẽ vượt Indonesia để trở thành nhà sản xuất cao su lớn thứ hai thế giới vào năm 2026, theo các ước tính trong ngành.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (18/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái cân bằng. Nguồn cung ổn định, trong khi sức mua chưa có đột biến khiến giá gạo đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (17/4) biến động giảm sau nhịp tăng mạnh, trong khi thị trường thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng kéo dài cùng diễn biến của đồng USD và dòng tiền đầu tư đang khiến kim loại quý này tạm thời suy yếu.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg