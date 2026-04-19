Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay đồng loạt giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 1% (0,8 Baht) về mức 79,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1% (3,7 Yên) về mức 381,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 1,14% (190 Nhân dân tệ) về mức 16.500 Nhân dân tệ/tấn.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại châu Á giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi thị trường phản ứng với tín hiệu nguồn cung ổn định hơn từ Trung Quốc và Bờ Biển Ngà, trong khi triển vọng nhu cầu tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực từ ngành ô tô Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 3,1 Yên, tương đương 1,57% xuống còn 387,5 Yên/kg (tương đương 2,43 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm 0,9%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Trên Sàn Giao dịch SHFE, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 200 Nhân dân tệ, tương đương 1,19% xuống còn 16.630 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.436,67 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất kỳ hạn tháng 5 giảm 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,51%, xuống 15.950 Nhân dân tệ/tấn.

Về phía nguồn cung, lượng mưa tại các khu vực trồng cao su của Trung Quốc đã giúp giảm bớt lo ngại về hạn hán ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, theo báo cáo của công ty môi giới Huatai Futures.

Tại Bờ Biển Ngà, dữ liệu từ Qingdao International Rubber Exchange Market cho thấy xuất khẩu cao su trong quý I/2026 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Quốc gia này cũng được dự báo sẽ vượt Indonesia để trở thành nhà sản xuất cao su lớn thứ hai thế giới vào năm 2026, theo các ước tính trong ngành.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.