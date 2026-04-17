Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

06:21 | 17/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (17/4) phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì mức 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn
Giá cao su thế giới hôm nay phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,8% (3 Yên) lên mức 379,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,3% (50 Nhân dân tệ) về mức 16.620 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 203,6 US cent Mỹ/kg, tăng 0,5%.

Trong khi đó, giá cao su tương lai tại Nhật Bản giảm phiên thứ 6 liên tiếp, chịu sức ép từ nhu cầu suy yếu của các nhà máy lốp xe Trung Quốc, cùng với kỳ vọng nguồn cung sẽ cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng góp phần kéo giá cao su đi xuống.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2,1 Yên, tương đương 0,54%, xuống còn 388 Yên/kg (khoảng 2,44 USD/kg).

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng nhẹ 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,06% lên 16.800 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.464,25 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng tăng mạnh 175 Nhân dân tệ, tương đương 3,06%, lên 16.330 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối lần lượt giảm 2,05% và 1,48%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, phản ánh sự ổn định của lực cầu từ các doanh nghiệp thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
(TBTCO) - Xung đột Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Việt Nam vừa ứng phó ngắn hạn bằng tiết kiệm năng lượng, vừa đẩy nhanh cải cách và điện hóa để tránh những cú sốc tương tự trong tương lai.
(TBTCO) - Quý II/2026 được dự báo là giai đoạn nhiều mặt hàng nông nghiệp bước vào chu kỳ tăng giá, đặc biệt là các nhóm liên quan đến chi phí đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như thịt lợn, tôm, cá tra… cũng có xu hướng tăng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu thị trường.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Giá bạc bạc trong nước hôm nay (16/4) tiếp đà tăng nhẹ trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục nhích lên. Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi vẫn được duy trì, dù biên độ tăng không quá mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (16/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Nguồn cung vẫn dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ yếu khiến thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.
Giá heo hơi hôm nay (16/4) đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

