Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,8% (3 Yên) lên mức 379,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,3% (50 Nhân dân tệ) về mức 16.620 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 203,6 US cent Mỹ/kg, tăng 0,5%.

Trong khi đó, giá cao su tương lai tại Nhật Bản giảm phiên thứ 6 liên tiếp, chịu sức ép từ nhu cầu suy yếu của các nhà máy lốp xe Trung Quốc, cùng với kỳ vọng nguồn cung sẽ cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng góp phần kéo giá cao su đi xuống.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2,1 Yên, tương đương 0,54%, xuống còn 388 Yên/kg (khoảng 2,44 USD/kg).

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng nhẹ 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,06% lên 16.800 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.464,25 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng tăng mạnh 175 Nhân dân tệ, tương đương 3,06%, lên 16.330 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối lần lượt giảm 2,05% và 1,48%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, phản ánh sự ổn định của lực cầu từ các doanh nghiệp thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.