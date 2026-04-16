Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

06:31 | 16/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (16/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Nguồn cung vẫn dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ yếu khiến thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.
Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay giá ít biến động. Tại An Giang, lúa thơm nông dân neo giá cao, các loại khác vững giá, thương lái chốt mua mới ít. Tại Cà Mau, lúa đang chín nhiều, giá lúa thơm và ST ít biến động. Tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 460 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 333 - 337 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 454 - 458 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá gạo được dự báo có xu hướng tăng khi nguồn cung bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Đông Xuân (kết thúc cuối tháng 5) và vụ Hè Thu (bắt đầu từ tháng 6).

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 378 - 382 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 357 - 361 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo giữ ổn định, với gạo 5% tấm chào bán quanh mức 336 - 340 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 284 - 288 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Xây dựng "lá chắn số" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Làn sóng chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, song cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư phù hợp cho an ninh mạng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số và nâng cao năng lực an toàn số.
Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
