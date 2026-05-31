Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

07:02 | 31/05/2026
Giá cao su thế giới tại thị trường châu Á trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản có tuần tăng trở lại khi nguồn cung thắt chặt và chi phí nguyên liệu cao. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá cao su tại thị trường châu Á hôm nay diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,66% (115 Nhân dân tệ) lên mức 17.660 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 2,13% (8,5 Yên) lên mức 408,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0.9% (0,8 Baht) lên mức 87 Baht/kg.

Trên sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch gần nhất ở mức 223 US cent/kg.

Thị trường cao su châu Á ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản hướng đến tuần tăng đầu tiên sau 2 tuần giảm liên tiếp. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi giá dầu tăng trong những ngày đầu tuần, nguồn cung thắt chặt tại các nước sản xuất chủ chốt cùng chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 0,14% lên 420,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,91%, đạt 17.765 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại được sử dụng phổ biến trong sản xuất lốp xe tăng 0,77% lên 14.435 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su châu Á đang cho thấy tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, đà tăng vẫn còn yếu và thiếu sức mạnh lan tỏa rõ rệt giữa các sàn.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
