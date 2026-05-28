Theo cơ quan quản lý, thời gian gần đây, nhiều nhà bán hàng phản ánh việc các nền tảng thương mại điện tử tăng phí cố định, phí xử lý giao dịch và bổ sung thêm các khoản phí dịch vụ mới, làm gia tăng chi phí vận hành, từ đó có nguy cơ tác động đến giá bán cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử.

Trước diễn biến này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với một số nhà bán hàng trên Shopee và TikTok Shop để ghi nhận các khó khăn, bất cập phát sinh từ việc điều chỉnh chính sách thu phí. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, phương thức áp dụng và tác động của các loại phí mới.

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đặc biệt lưu ý đối với chương trình “Duy trì hiển thị” mà Shopee dự kiến triển khai từ ngày 29/5/2026. Theo cơ chế được Shopee xây dựng, nền tảng sẽ tự động trích một phần doanh thu từ các đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản dịch vụ hiển thị, nhằm duy trì quảng bá và tăng khả năng xuất hiện của sản phẩm trên sàn.

Mức duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công (chưa bao gồm VAT), tuy nhiên người bán có thể thiết lập tỷ lệ linh hoạt từ 1% đến 50% tùy nhu cầu. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu được chuyển về tài khoản người bán.

Qua quá trình rà soát, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee đánh giá lại cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh đối với cộng đồng nhà bán hàng.

Ngày 27/5/2026, Công ty TNHH Shopee đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý, cho biết chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua chương trình “Duy trì hiển thị”. Shopee cũng cho biết sẽ gửi thông báo chính thức đến người bán trong ngày 28/5/2026.

Không chỉ riêng Shopee, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát việc xây dựng và điều chỉnh chính sách phí của các nền tảng số trung gian bán lẻ, bao gồm Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan. Các nền tảng được yêu cầu tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về căn cứ điều chỉnh phí, cơ chế thu phí, mức độ minh bạch cũng như tác động đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, không tạo gánh nặng bất hợp lý cho người bán, không làm méo mó cạnh tranh và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng kêu gọi các nhà bán hàng, tổ chức và cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, phản ánh khách quan về tình hình thực tế phát sinh trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt liên quan đến việc áp dụng các loại phí và chính sách mới./.