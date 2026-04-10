Tài chính

Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

Vân Hà

[email protected]
16:57 | 10/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
Theo Bộ Tài chính, thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025, đến ngày 31/3/2026, các đối tượng kiểm kê đã cơ bản hoàn thành việc kiểm đếm thực tế, đối chiếu với sổ kế toán, dán mã QR code cho tài sản và lập, gửi báo cáo kiểm kê theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công. Ảnh TL minh họa

Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu trên Phần mềm Tổng kiểm kê cho thấy, số liệu kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và logic.

Để hoàn thiện chất lượng số liệu, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh thời hạn để các cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp kết quả kiểm kê của đơn vị cấp dưới, báo cáo cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thành trước ngày 5/5/2026 (thay vì thời hạn trước ngày 15/4/2026 như kế hoạch ban đầu).

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ mở khóa các chức năng trên Phần mềm Tổng kiểm kê, bao gồm chức năng nhập tài sản, gửi báo cáo đối với đơn vị kiểm kê và chức năng từ chối, mở khóa báo cáo đối với đơn vị tổng hợp, đến trước 23h00 ngày 24/4/2026 để các đơn vị hoàn thiện dữ liệu.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu kiểm kê, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, logic; đồng thời thực hiện báo cáo kết quả tổng kiểm kê theo đề cương hướng dẫn.

Từ khóa:
bộ tài chính tổng kiểm kê tài sản công chuẩn hóa số liệu rà soát gia hạn

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
(TBTCO) - Quý I/2026 nền kinh tế chưa đạt mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đề ra do phải ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất nhiều chính sách tài khóa, đặc biệt chính sách với mặt hàng xăng dầu, trong đó có ứng tiền ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu…, để ứng phó linh hoạt trước biến động, nhằm giữ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay từ 16/4 đến 30/6/2024. Đồng thời, giao Chính phủ có quyền điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian giảm thuế theo Nghị quyết.
(TBTCO) - Trong kế hoạch 2026 - 2031, Chính phủ xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) hơn 136,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 2 tỉnh (Cà Mau là 55,2 tấn, Gia Lai là 81,495 tấn) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật số 141/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

