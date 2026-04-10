Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025, đến ngày 31/3/2026, các đối tượng kiểm kê đã cơ bản hoàn thành việc kiểm đếm thực tế, đối chiếu với sổ kế toán, dán mã QR code cho tài sản và lập, gửi báo cáo kiểm kê theo quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu trên Phần mềm Tổng kiểm kê cho thấy, số liệu kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và logic.

Để hoàn thiện chất lượng số liệu, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh thời hạn để các cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp kết quả kiểm kê của đơn vị cấp dưới, báo cáo cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thành trước ngày 5/5/2026 (thay vì thời hạn trước ngày 15/4/2026 như kế hoạch ban đầu).

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ mở khóa các chức năng trên Phần mềm Tổng kiểm kê, bao gồm chức năng nhập tài sản, gửi báo cáo đối với đơn vị kiểm kê và chức năng từ chối, mở khóa báo cáo đối với đơn vị tổng hợp, đến trước 23h00 ngày 24/4/2026 để các đơn vị hoàn thiện dữ liệu.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu kiểm kê, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, logic; đồng thời thực hiện báo cáo kết quả tổng kiểm kê theo đề cương hướng dẫn.