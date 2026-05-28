Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Theo Quyết định số 1241/QĐ-BTC, 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ chủ yếu liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Việc bãi bỏ được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

Các thủ tục bị bãi bỏ gồm: Chuyển từ hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt theo phương thức cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác; cho thuê quyền khai thác tài sản; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; thu hồi tài sản; điều chuyển tài sản; chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý; thanh lý tài sản; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; thanh toán chi phí từ việc xử lý tài sản và sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cùng với việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Bộ Tài chính cũng bãi bỏ Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung tại các số thứ tự 05, 06, 07 và 08 Phần I, các mục 05, 06, 07 và 08 Phần II Phụ lục đính kèm Quyết định số 2096/QĐ-BTC ngày 23/6/2025 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản, tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính./.