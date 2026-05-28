Pháp luật

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Văn Nam

17:06 | 28/05/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với tổng số tiền 310 triệu đồng, do hàng loạt vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành và kinh doanh thuốc.
Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (có địa chỉ trụ sở chính: 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; địa điểm kinh doanh: Nhà máy Dược phẩm số 2: thôn Trung Hậu, xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược.

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành và kinh doanh thuốc. Ảnh minh họa.

Cụ thể, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa nhiều loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc ra thị trường. Các sản phẩm liên quan gồm viên nang cứng Esomeprazol 20 mg, viên nén bao phim Lofacef, viên nén Goldagtin… cùng nhiều nguyên liệu dược khác.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex không có văn bản đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại giá thuốc trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã công bố nhưng giá thuốc không thay đổi đối với thuốc Mycomucc (SĐK: VD-27212- 17); đồng thời, không thực hiện việc kê khai giá bán buôn thuốc dự kiến trước khi lưu hành trên thị trường đối với các thuốc: Acyacy 800 (SĐK: VD-18785-13); Penveril (SĐK: 893115349623); Piratab (SĐK: 893110100423)…

Theo Cục Quản lý dược, các vi phạm của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex còn có các tình tiết tăng nặng như: Công ty có 8 lô thuốc và 12 thuốc/lô thuốc cùng hành vi vi phạm, quy định tại khoản 6 Điều 56 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm c khoản 13 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Công ty có 3 thuốc cùng hành vi vi phạm, quy định tại khoản 6 Điều 66 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm b khoản 18 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.
Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed, do thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều nội dung trọng tâm như phân quyền, cơ chế đặc thù và chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
