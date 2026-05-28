Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (có địa chỉ trụ sở chính: 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; địa điểm kinh doanh: Nhà máy Dược phẩm số 2: thôn Trung Hậu, xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược.

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành và kinh doanh thuốc. Ảnh minh họa.

Cụ thể, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa nhiều loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc ra thị trường. Các sản phẩm liên quan gồm viên nang cứng Esomeprazol 20 mg, viên nén bao phim Lofacef, viên nén Goldagtin… cùng nhiều nguyên liệu dược khác.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex không có văn bản đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại giá thuốc trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã công bố nhưng giá thuốc không thay đổi đối với thuốc Mycomucc (SĐK: VD-27212- 17); đồng thời, không thực hiện việc kê khai giá bán buôn thuốc dự kiến trước khi lưu hành trên thị trường đối với các thuốc: Acyacy 800 (SĐK: VD-18785-13); Penveril (SĐK: 893115349623); Piratab (SĐK: 893110100423)…