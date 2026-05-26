Pháp luật

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Song Linh

11:36 | 26/05/2026
(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Ngày 26/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, đơn vị tiếp tục xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cơ quan chức năng làm việc với Công ty cổ phần Anh Phát Petro (Thanh Hóa). Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 21/5/2026, Công ty cổ phần Anh Phát Petro tại Thanh Hóa bị xử phạt 190 triệu đồng do cùng lúc vi phạm hai hành vi: duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14/5/2026, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng cũng bị xử phạt 130 triệu đồng. Ngày 11/5/2026, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh bị xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng do không duy trì đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc không duy trì đủ lượng dự trữ không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn tiềm ẩn rủi ro gây mất cân đối cung cầu trong những thời điểm thị trường biến động.

Các quyết định xử phạt nói trên nằm trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các thương nhân đầu mối theo chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 9/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu trên phạm vi cả nước.

Như Thời báo Tài chính Việt Nam đã đưa tin, trong tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khác với tổng số tiền 320 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu và hệ thống phân phối.
