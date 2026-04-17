Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Theo số liệu từ cơ quan Hải quan, trong tháng 3/2026, lượng dầu thô xuất khẩu chỉ đạt 80,1 nghìn tấn, giảm tới 71,1% so với tháng 2. Tính chung quý I/2026, lượng dầu thô xuất khẩu đạt 431 nghìn tấn, giảm 26,3%, với trị giá đạt 255 triệu USD, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trái chiều này phản ánh rõ sự chuyển dịch trong cân đối năng lượng và hoạt động sản xuất của nền kinh tế.

Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Về thị trường, dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Australia với 259 nghìn tấn, giảm 16,8%; xuất khẩu sang khu vực ASEAN đạt 112 nghìn tấn, giảm mạnh tới 42%, cho thấy nhu cầu từ các thị trường truyền thống suy giảm đáng kể.

Tương tự, xuất khẩu xăng dầu các loại cũng ghi nhận mức giảm sâu. Trong tháng 3/2026, lượng xuất khẩu chỉ đạt 15,2 nghìn tấn, giảm 76,3% so với tháng 2.

Tính chung quý I/2026, lượng xuất khẩu đạt 130 nghìn tấn, giảm 64,8%; trị giá đạt 64 triệu USD, giảm tới 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý, thị trường ASEAN chiếm tới 99,8% tổng lượng xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam, dù vẫn giảm 32,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh. Trong quý I/2026, Việt Nam nhập khẩu 3,37 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 44,5% về lượng và tăng tới 77,8% về trị giá, đạt 2,93 tỷ USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,86 triệu tấn, tăng 69,6% và chiếm 55% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là xăng với 833 nghìn tấn, tăng 48% và nhiên liệu bay đạt 554 nghìn tấn, tăng 4,6%.

Đối với dầu thô, trong quý I/2026, lượng nhập khẩu đạt 3,12 triệu tấn, trị giá 1,66 tỷ USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu dầu thô từ Kuwait với lượng đạt 2,59 triệu tấn, chiếm hơn 83% tổng lượng nhập khẩu./.