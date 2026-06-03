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Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:33 | 03/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 3/6, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.145 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước, USD tự do bật tăng quanh mức 26.380 - 26.410 VND/USD. Chỉ số DXY ở mức 99,23 điểm, tăng nhẹ 0,01% khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại, làm gia tăng lo ngại về triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 3/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.887,75 - 26.402,25 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.380 - 26.410 VND/USD, tăng 80 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy tỷ giá USD chủ yếu được điều chỉnh tăng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.088 - 26.398 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 4 đồng ở cả hai chiều mua và bán. BIDV niêm yết USD ở mức 26.128 - 26.398 VND/USD, tăng mạnh 14 đồng chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán ra.

Trong khi đó, ACB giao dịch USD tại 26.120 - 26.398 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán ra. Tại MSB, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.398 VND/USD, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 2/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng Euro, xu hướng điều chỉnh giảm xuất hiện tại phần lớn ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 29.849,5 - 31.423,1 VND/EUR, giảm 57,9 đồng chiều mua vào và giảm 61 đồng chiều bán ra. ACB cũng giảm mạnh 27 đồng chiều mua vào và 29 đồng chiều bán ra, xuống còn 30.038 - 31.364 VND/EUR. MSB giảm 11 đồng chiều mua vào và 10 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 29.670 - 31.390 VND/EUR. Ngược lại, BIDV tăng nhẹ 7 đồng chiều mua vào nhưng giảm 6 đồng chiều bán ra, niêm yết tại 30.207 - 31.540 VND/EUR.

Tỷ giá Bảng Anh biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Vietcombank giảm 25,4 đồng chiều mua vào và 26,5 đồng chiều bán ra, xuống còn 34.520,7 - 35.986 VND/GBP. Trong khi đó, BIDV tăng mạnh 38 đồng chiều mua vào và 39 đồng chiều bán ra, lên mức 34.906 - 36.067 VND/GBP. ACB tăng 13 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 34.937 - 36.000 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,23 điểm, tăng 0,01% so với phiên trước.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,86, tương ứng tăng 0,02%, cho thấy đồng USD nhích nhẹ so với đồng euro. Đối với đồng Bảng Anh, tỷ giá USD/GBP hiện ở mức 0,7427, gần như đi ngang. Đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực suy yếu khi tỷ giá USD/JPY tăng lên 159,93 tương ứng tăng 0,02%, duy trì sát ngưỡng nhạy cảm 160 JPY đổi 1 USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đứng ở mức 6,7626.

Trong những ngày gần đây, Mỹ và Iran liên tục có các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại rằng lệnh ngừng bắn giữa hai bên có thể đang trở nên mong manh hơn. Hai bên hiện vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề then chốt, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã đánh chặn và vô hiệu hóa nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các quốc gia láng giềng trong khu vực như Kuwait và Bahrain. Theo ABC News (Mỹ), Mỹ đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mà Washington mô tả là hành động “tự vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Đồng USD vẫn được hỗ trợ khi thị trường cho rằng một cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nhiều ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vì vậy cũng duy trì gần vùng đỉnh gần đây.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường tuần này còn tập trung vào dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào thứ sáu. Đây được xem là số liệu quan trọng có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Đối với đồng yên Nhật, áp lực mất giá tiếp tục hiện hữu khi Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông khi nhập khẩu hơn 90% dầu thô qua eo biển Hormuz, gây áp lực lên lạm phát và sức mua trong nước.

Điều này khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) rơi vào thế khó trong điều hành chính sách tiền tệ.

Nếu tăng lãi suất để hỗ trợ đồng yên, nền kinh tế vốn còn mong manh có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, nếu tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, đồng yên có nguy cơ suy yếu sâu hơn. Dù giới đầu tư kỳ vọng BoJ có thể tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/6, thị trường vẫn để ngỏ khả năng Chính phủ Nhật Bản tiếp tục can thiệp ngoại hối nếu tỷ giá tiến xa khỏi ngưỡng nhạy cảm./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 03/06/2026 09:00

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USD100 26,155 26,205 26,398
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Cập nhật: 03/06/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80