Rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Ngày 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học tham gia tổ chức kỳ thi và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm 2025. Trong đó, 98,45% thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến. Số lượng thí sinh đăng ký các môn thi khoa học tự nhiên cũng tăng.

Cả nước tổ chức thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TTTT

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Chính phủ và Bộ GDĐT đã triển khai công việc từ rất sớm. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi và tuyển sinh năm 2026; Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn nghiệp vụ cũng được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Bộ GDĐT đã tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp và trực tuyến cho các sở GDĐT, lực lượng công an, các cơ sở giáo dục đại học và các đoàn kiểm tra. Các địa phương đồng thời chủ động tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia các khâu tổ chức kỳ thi nhằm bảo đảm thống nhất quy trình thực hiện.

Đối với khâu ra đề, in sao và vận chuyển đề thi, các yêu cầu về an ninh, bảo mật tiếp tục được đặt ở mức cao nhất. Việc vận chuyển đề thi được thực hiện thông qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đã nhận đề thi để triển khai công tác in sao theo đúng kế hoạch.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bộ Công an, các hình thức gian lận trong thi cử ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng công an đã được huy động tối đa để bảo đảm an ninh tại các điểm thi, hỗ trợ công tác vận chuyển đề thi, bảo vệ khu vực in sao đề thi, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi về các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến đề thi cũng được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng. Những năm qua, kỳ thi đã được tổ chức ngày càng gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thành công đó có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý không được phép chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Các địa phương cần tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản, quy trình, phương án tổ chức để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện./.