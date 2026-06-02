Chứng khoán

SSI và Virtu ghi dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

19:48 | 02/06/2026
(TBTCO) - SSI và Virtu đã ghi nhận dấu mốc vận hành giao dịch theo mô hình Global Broker tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện cơ chế kết nối dành cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Chiều nay (2/6), tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) và Virtu đã tổ chức sự kiện ghi nhận dấu mốc vận hành giao dịch theo mô hình Global Broker (môi giới toàn cầu) tại Việt Nam. Đây là một trong những bước đi đầu tiên đánh dấu việc mô hình này được triển khai trên thực tế sau khi Thông tư số 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực.

Sự kiện không chỉ ghi nhận một giao dịch được thực hiện thành công, mà còn phản ánh những chuyển biến trong quá trình hoàn thiện cơ chế kết nối dành cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế khi tiếp cận thị trường vốn Việt Nam. Việc đưa mô hình Global Broker vào vận hành thực tế được xem là một bước tiến trong nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dấu mốc này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ kỳ đánh giá tháng 9/2026. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thêm dòng vốn quốc tế, mà còn cần xây dựng các cơ chế vận hành hiệu quả, minh bạch và phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Theo đó, việc triển khai mô hình Global Broker góp phần bổ sung một cấu phần trong hạ tầng kết nối và vận hành của thị trường, hỗ trợ các tổ chức đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn.

Mô hình này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bên liên quan trong các khâu tiếp cận thị trường, xử lý giao dịch, tuân thủ quy định, quản trị rủi ro và vận hành theo các tiêu chuẩn ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế. Việc SSI đồng hành cùng Virtu trong dấu mốc này cũng cho thấy mức độ kết nối ngày càng sâu rộng hơn giữa thị trường vốn Việt Nam và các định chế tài chính toàn cầu.

Virtu là một định chế tài chính công nghệ quốc tế, cung cấp thanh khoản và các giải pháp giao dịch trên hơn 235 địa điểm giao dịch tại 36 quốc gia. Doanh nghiệp này sở hữu năng lực công nghệ, khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn cùng kinh nghiệm vận hành trên nhiều thị trường tài chính quốc tế.

Về phía SSI, việc mô hình Global Broker được triển khai thông qua công ty cho thấy năng lực vận hành của doanh nghiệp trong hệ sinh thái thị trường vốn Việt Nam. Với nền tảng khách hàng tổ chức, hệ thống giao dịch, năng lực quản trị rủi ro và kinh nghiệm hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, SSI được đánh giá có điều kiện để tham gia vào các mô hình kết nối mới dành cho nhà đầu tư tổ chức toàn cầu khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Thông qua dấu mốc này, SSI tiếp tục tham gia triển khai các mô hình kết nối mới của thị trường, đặc biệt ở những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn cao về công nghệ, vận hành, tuân thủ và quản trị rủi ro. Sự kiện cũng cho thấy các cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam đang từng bước được đưa vào thực tiễn, hướng tới việc tiệm cận các chuẩn mực giao dịch quốc tế.

Đại diện SSI cho biết, công ty xem đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt ở lớp kết nối với nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trong thời gian tới, SSI sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế có thế mạnh về công nghệ, thanh khoản và thực thi giao dịch, qua đó góp phần nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

Thu Hương
