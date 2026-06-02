Chứng khoán

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Thu Hương

15:57 | 02/06/2026
(TBTCO) - SSI Research dự báo hoạt động tái cơ cấu danh mục ETF quý II/2026 có thể tập trung mua vào MSB, VCK và VPL. Đồng thời, VPL và MSB được kỳ vọng sẽ được bổ sung vào rổ MarketVector Vietnam Local Index trong kỳ rà soát này.
Theo báo cáo của SSI Research về dự báo thay đổi danh mục các quỹ ETF trong kỳ rà soát quý II/2026, các mốc thời gian quan trọng gồm ngày công bố kết quả vào 12/6/2026, ngày dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục là 19/6/2026 và ngày chính thức có hiệu lực từ 22/6/2026. Các dự báo được xây dựng dựa trên dữ liệu sàng lọc tính đến ngày 29/5/2026.

Đối với chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có tổng tài sản ròng (AUM) đạt 382 triệu USD tính đến ngày 28/5/2026, với 9,1 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Từ đầu năm đến nay, quỹ này ghi nhận dòng vốn ròng vào đạt 3,3 triệu USD, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/chứng chỉ quỹ) tăng 0,87% và quy mô tài sản tăng 1,5%.

SSI Research cho biết kỳ, rà soát lần này chủ yếu tập trung vào việc cập nhật dữ liệu và tính toán lại tỷ trọng các cổ phiếu hiện có trong rổ chỉ số. Trên cơ sở tổng hợp dữ liệu công khai và các nguồn thông tin có thể tiếp cận, SSI Research dự báo hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ sẽ tập trung mua vào nhiều nhất các cổ phiếu BID với khoảng 0,8 triệu cổ phiếu, DXG với khoảng 0,6 triệu cổ phiếu và DIG với khoảng 0,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, SHB và HPG được dự báo là hai mã bị bán ra nhiều nhất, cùng khoảng 0,2 triệu cổ phiếu; tiếp theo là VIX với khoảng 0,1 triệu cổ phiếu.

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, quỹ VanEck Vietnam ETF có quy mô tài sản ròng đạt 570,5 triệu USD tính đến ngày 29/5/2026, với 30,5 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Từ đầu năm đến nay, quỹ ghi nhận dòng vốn ròng rút ra 29,4 triệu USD, NAV/chứng chỉ quỹ giảm 0,41% và tổng tài sản quản lý giảm 5,9%.

Theo SSI Research, trong kỳ rà soát này, hai cổ phiếu VPL và MSB có khả năng được bổ sung vào rổ chỉ số do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc. Trong đó, VPL đã có đủ thời gian giao dịch kể từ khi niêm yết để đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản và vốn hóa. Đối với MSB, tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại được cải thiện trong thời gian gần đây, giúp nâng tỷ lệ free-float (cổ phiếu tự do chuyển nhượng) và đưa cổ phiếu vào nhóm 85% doanh nghiệp có vốn hóa free-float lớn nhất. SSI Research không dự báo có cổ phiếu nào bị loại khỏi chỉ số, qua đó nâng tổng số cổ phiếu thành phần sau rà soát lên 57 mã.

Từ các thay đổi dự kiến này, SSI Research ước tính, hoạt động giao dịch do ETF dẫn dắt sẽ tập trung mua mạnh nhất ở MSB với khoảng 10,4 triệu cổ phiếu; VCK với khoảng 6,9 triệu cổ phiếu và VPL với khoảng 3,9 triệu cổ phiếu. Xét theo số ngày thanh khoản cần thiết để hoàn tất giao dịch, VPL dẫn đầu với khoảng 4,1 ngày; tiếp theo là VCK với 2,4 ngày và MSB với 0,6 ngày.

Ở chiều bán ra, VHM được dự báo chịu áp lực lớn nhất với khoảng 4 triệu cổ phiếu, tiếp đến là POW với 2,7 triệu cổ phiếu và VIC với 1,9 triệu cổ phiếu. Nếu xét theo số ngày thanh khoản, FTS là cổ phiếu chịu tác động lớn nhất với khoảng 1,1 ngày thanh khoản, trong khi GEE và VHM cùng ở mức khoảng 0,6 ngày./.

