Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:03 | 02/06/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan mới ban hành Công văn số 16951/CHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan trong toàn ngành triển khai Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.
aa
Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Theo hướng dẫn của Cục Hải quan, nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày 29/5/2026 đã được áp dụng ngay tại các khâu thông quan, kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay loạt thủ tục mới theo Nghị quyết 19
Hải quan hướng dẫn thực thi ngay loạt thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP. Ảnh: CTV

Động thái này giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hưởng ngay các chính sách cải cách, giảm đáng kể thời gian, chi phí và thủ tục liên quan đến hóa chất, nguyên liệu công nghiệp và nhiều mặt hàng quản lý chuyên ngành.

Điểm đáng chú ý là việc bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình văn bản xác nhận khai báo hóa chất đối với các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Đồng thời, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu như trước đây.

Đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp, Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo danh mục mới được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc rà soát, chuẩn hóa danh mục giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định đối tượng quản lý, tránh phát sinh các thủ tục không cần thiết.

Đặc biệt, đối với những mặt hàng không còn thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh hoặc không phải là tiền chất công nghiệp, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục quản lý chuyên ngành liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung cải cách có tác động trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu nguyên liệu phục vụ công nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không để phát sinh thêm thủ tục hoặc yêu cầu hồ sơ ngoài quy định. Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời để việc áp dụng chính sách mới diễn ra thông suốt.

Việc ban hành Công văn số 16951/CHQ-GSQL chỉ ít ngày sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP cho thấy quyết tâm của ngành Hải quan trong việc đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn, hiện thực hóa mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan hướng dẫn thủ tục hành chính cắt giảm doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bài liên quan

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Dành cho bạn

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Đọc thêm

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg