Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Theo hướng dẫn của Cục Hải quan, nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày 29/5/2026 đã được áp dụng ngay tại các khâu thông quan, kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Động thái này giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hưởng ngay các chính sách cải cách, giảm đáng kể thời gian, chi phí và thủ tục liên quan đến hóa chất, nguyên liệu công nghiệp và nhiều mặt hàng quản lý chuyên ngành.

Điểm đáng chú ý là việc bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình văn bản xác nhận khai báo hóa chất đối với các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Đồng thời, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu như trước đây.

Đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp, Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo danh mục mới được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc rà soát, chuẩn hóa danh mục giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định đối tượng quản lý, tránh phát sinh các thủ tục không cần thiết.

Đặc biệt, đối với những mặt hàng không còn thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh hoặc không phải là tiền chất công nghiệp, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục quản lý chuyên ngành liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung cải cách có tác động trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu nguyên liệu phục vụ công nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không để phát sinh thêm thủ tục hoặc yêu cầu hồ sơ ngoài quy định. Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời để việc áp dụng chính sách mới diễn ra thông suốt.