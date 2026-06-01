Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, khóa học dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn hoặc sắp hết thời hạn theo quy định và các đối tượng khác có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật hải quan.

Nội dung đào tạo của khóa học: Bổ sung, cập nhật các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ mới được ban hành trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.

Cụ thể là, quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật của các Bộ quản lý chuyên ngành; quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu; các quy định và quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan có nội dung liên quan đến người khai hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; quy định về chính sách thuế xuất, nhập khẩu; quản lý thuế xuất, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan; các quy định khác tại các văn bản mới được ban hành tại thời điểm tổ chức lớp đào tạo: trị giá hải quan, phân loại hàng hoá, xuất xứ; sở hữu trí tuệ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan…

Tham gia khóa học, học viên sẽ được bổ sung và cập nhật những thông tin mới nhất về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; được tư vấn chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp, gia hạn và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; được tư vấn miễn phí chuẩn hóa bộ hồ sơ gia hạn mã số nhân viên đại lý hải quan và hỗ trợ cho các học viên trong quá trình làm thủ tục gia hạn...

Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày, dự kiến từ ngày 26 - 28/6/2026. Khai giảng: 08h00 ngày 26/6/2026.

Khóa học bố trí các giảng viên đầu ngành Hải quan, có kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực về hải quan, giàu kinh nghiệm thực tế để hướng dẫn đạt hiệu quả đối với các học viên. Phương pháp giảng dạy: “Học bằng tình huống - Làm để hiểu - Tư vấn tại chỗ”.

Sau khi học viên đảm bảo tham gia, hoàn thành 100% thời lượng và yêu cầu của khóa học, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cấp theo Mẫu số 02 tại Thông tư số 25/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026.

Đăng ký khóa học

- Bước 1: Học viên tải Mẫu Đăng ký học trên website: https://efti.edu.vn của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính; điền thông tin theo mẫu. (Phụ lục đính kèm Thông báo này);

- Bước 2: Gửi bản mềm hồ sơ đăng ký học bao gồm: (1) Mẫu Đăng ký, (2) bản scan CMND/CCCD, (3) bản scan Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, (4) thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, (5) ảnh chụp chứng từ chuyển khoản về địa chỉ email: [email protected].

- Bước 3: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính gửi mail xác nhận học viên đã đăng ký khóa học thành công.

Tiêu đề email ghi rõ: Đăng ký học lớp HQ-BSKT01/2026

Số điện thoại đăng ký là số điện thoại có Zalo.

Học phí và cách thức nộp học phí

- Học phí: 2.700.000 đồng/học viên (Trường xuất hóa đơn VAT điện tử).

- Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản trước ngày 23/6/2026.

- Thông tin chuyển khoản: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, Số tài khoản: 0591000559999 tại Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ theo cú pháp:

+ Đối với cá nhân: Họ tên - năm sinh - số điện thoại - HQ-BSKT01/2026. Ví dụ: Nguyễn Văn A - 09xxxxx - HQ-BSKT01/2026.

+ Đối với doanh nghiệp: Tên Công ty - số lượng nhân viên - số điện thoại đại diện - HQ-BSKT01/2026. Ví dụ: Công ty A - 05 n/v - 09xxxxxx - HQ-BSKT01/2026.

Ghi chú: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của học viên đã đóng học phí trước ngày 23/6/2026.