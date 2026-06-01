Thuế - Hải quan

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Phương

17:49 | 01/06/2026
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
Cụ thể, khóa học dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn hoặc sắp hết thời hạn theo quy định và các đối tượng khác có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật hải quan.

Nội dung đào tạo của khóa học: Bổ sung, cập nhật các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ mới được ban hành trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.

Cụ thể là, quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật của các Bộ quản lý chuyên ngành; quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu; các quy định và quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan có nội dung liên quan đến người khai hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; quy định về chính sách thuế xuất, nhập khẩu; quản lý thuế xuất, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan; các quy định khác tại các văn bản mới được ban hành tại thời điểm tổ chức lớp đào tạo: trị giá hải quan, phân loại hàng hoá, xuất xứ; sở hữu trí tuệ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan…

Tham gia khóa học, học viên sẽ được bổ sung và cập nhật những thông tin mới nhất về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; được tư vấn chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp, gia hạn và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; được tư vấn miễn phí chuẩn hóa bộ hồ sơ gia hạn mã số nhân viên đại lý hải quan và hỗ trợ cho các học viên trong quá trình làm thủ tục gia hạn...

Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày, dự kiến từ ngày 26 - 28/6/2026. Khai giảng: 08h00 ngày 26/6/2026.

Khóa học bố trí các giảng viên đầu ngành Hải quan, có kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực về hải quan, giàu kinh nghiệm thực tế để hướng dẫn đạt hiệu quả đối với các học viên. Phương pháp giảng dạy: “Học bằng tình huống - Làm để hiểu - Tư vấn tại chỗ”.

Sau khi học viên đảm bảo tham gia, hoàn thành 100% thời lượng và yêu cầu của khóa học, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cấp theo Mẫu số 02 tại Thông tư số 25/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026.

Đăng ký khóa học

- Bước 1: Học viên tải Mẫu Đăng ký học trên website: https://efti.edu.vn của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính; điền thông tin theo mẫu. (Phụ lục đính kèm Thông báo này);

- Bước 2: Gửi bản mềm hồ sơ đăng ký học bao gồm: (1) Mẫu Đăng ký, (2) bản scan CMND/CCCD, (3) bản scan Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, (4) thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, (5) ảnh chụp chứng từ chuyển khoản về địa chỉ email: [email protected].

- Bước 3: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính gửi mail xác nhận học viên đã đăng ký khóa học thành công.

Tiêu đề email ghi rõ: Đăng ký học lớp HQ-BSKT01/2026

Số điện thoại đăng ký là số điện thoại có Zalo.

Học phí và cách thức nộp học phí

- Học phí: 2.700.000 đồng/học viên (Trường xuất hóa đơn VAT điện tử).

- Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản trước ngày 23/6/2026.

- Thông tin chuyển khoản: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, Số tài khoản: 0591000559999 tại Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ theo cú pháp:

+ Đối với cá nhân: Họ tên - năm sinh - số điện thoại - HQ-BSKT01/2026. Ví dụ: Nguyễn Văn A - 09xxxxx - HQ-BSKT01/2026.

+ Đối với doanh nghiệp: Tên Công ty - số lượng nhân viên - số điện thoại đại diện - HQ-BSKT01/2026. Ví dụ: Công ty A - 05 n/v - 09xxxxxx - HQ-BSKT01/2026.

Ghi chú: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của học viên đã đóng học phí trước ngày 23/6/2026.

Đầu mối liên hệ: Giảng viên Nguyễn Trang Thu - Khoa Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính. Số điện thoại: 096.454.9696; Email: [email protected]
(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
(TBTCO) - Trong thực tiễn, nếu chỉ một bộ phận người nộp thuế tuân thủ nghiêm túc còn bộ phận khác che giấu doanh thu để né nghĩa vụ thuế sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thuế. Theo đó, giải pháp quản lý theo dòng tiền giúp thu hẹp khoảng cách này thông qua cơ chế kiểm chứng khách quan giữa dữ liệu kê khai và dữ liệu thanh toán thực tế.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
