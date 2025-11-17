Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Tài chính gặp mặt truyền thống nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 17/11, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu chúc mừng.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thuế, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh...; Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng; Phó Giám đốc Ngô Văn Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo trường và tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng và phấn khởi được đến tham dự buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính.

"Tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và học viên của nhà Trường lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc nhất nhân ngày tôn vinh nghề cao quý – nghề “trồng người”. Chúc các thầy, cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục truyền lửa tri thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tài chính “vững chuyên môn – sáng tư duy – giàu bản lĩnh – chuẩn mực đạo đức” phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới", Thứ trưởng phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Minh Đức

Theo Thứ trưởng, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, hệ thống bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính luôn là nơi ươm mầm năng lực, bồi đắp phẩm chất cho hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức trên khắp cả nước. Sự ra đời của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Tài chính đánh dấu một bước phát triển mới – tập trung, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập của Ngành trong giai đoạn mới.

Dù mới thành lập và đi vào hoạt động được hơn 3 tháng, Trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đảm bảo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Ngành diễn ra liên tục, chất lượng, hiệu quả. Những kết quả bước đầu ấy là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động nhà Trường, Thứ trưởng nhận xét.

Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tặng hoa, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh một số định hướng để Trường phát triển vững chắc, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, phát huy tính chủ động – sáng tạo – chuyên nghiệp trong điều hành.

Tập trung nâng cao chất lượng chương trình và phương pháp bồi dưỡng; chú trọng tính thực tiễn, kỹ năng và đạo đức công vụ để học viên học xong có thể áp dụng ngay vào công việc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý; phát triển mạnh các hình thức học tập linh hoạt, trực tuyến, kết hợp.

Chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên – nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Trường; đồng thời mở rộng mạng lưới chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước; từng bước khẳng định thương hiệu là trung tâm bồi dưỡng trọng điểm của Ngành Tài chính.

Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thắng ôn lại truyền thống của nhà trường. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thắng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ đã dành cho nhà trường sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống 20/11.

Ôn lại truyền thống của nhà trường, ông Đinh Trọng Thắng cho biết, sự ra đời của Trường thể hiện rõ định hướng chiến lược của Bộ Tài chính là hình thành một đầu mối chuyên trách, có năng lực tham mưu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bài bản, đáp ứng yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập của ngành Tài chính.

Trao giải phong trào thi đua, văn hóa, thể thao cho các cán bộ, giảng viên, nhân viên. Ảnh: Minh Đức

Chỉ trong vòng thời gian hơn 3 tháng kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, Trường đã chủ động phối hợp với các Vụ/Cục thuộc Bộ Tài chính xây dựng và trình Bộ ban hành 20 chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm ngành Tài chính.

Đồng thời đã tổ chức 34 lớp bồi dưỡng cho khoảng 3.300 lượt học viên là công chức, viên chức của Bộ Tài chính; 5 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ tài chính và đầu tư cho khoảng 3.500 lượt học viên cán bộ cấp xã trong mô hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; 34 lớp bồi dưỡng cho 4.000 lượt học viên là các đối tượng khác có nhu cầu trong xã hội.

Kết quả bước đầu thể hiện rõ phương châm hoạt động của Trường: “Đúng chức năng – Rõ trọng tâm – Nghiêm về chất lượng – Tôn trọng người học – Đề cao trách nhiệm người dạy và người phục vụ.”

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Thời gian tới, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Tài chính sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, với một số định hướng trọng tâm:

Triển khai đầy đủ, hiệu quả chức năng mà Bộ Tài chính giao, nâng cao chất lượng tham mưu về đào tạo, bồi dưỡng, khẳng định vai trò đầu mối chuyên trách của Ngành; Rà soát, chuẩn hóa chương trình – tài liệu, thiết kế các khóa học gọn – sâu – rõ đối tượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tiến tới hình thành hệ sinh thái bồi dưỡng số; Xây dựng đội ngũ giảng viên mạnh, có bản lĩnh, chuyên môn sâu, phong cách giảng dạy hiện đại; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ cho việc xây dựng, thực thi chính sách công của Bộ.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, coi phản hồi của đơn vị đặt hàng và học viên là tiêu chí đánh giá khách quan để hoàn thiện và nâng cao chất lượng