Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 20/11/2025, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính) tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 2011/2025).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trao tặng hoa và đọc thư chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính trao tặng hoa và đọc thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với đội ngũ làm công tác giáo dục - đào tạo của ngành Tài chính - những người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Tài chính nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Bộ trưởng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tôn sư trọng đạo, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Tài chính và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững cảu đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS. Lê Tuấn Hiệp - Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, TS. Lê Tuấn Hiệp - Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang cùng nhau vun đắp truyền thống, kiến tạo nên thương hiệu trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trong suốt 60 năm qua.

TS Lê Tuấn Hiệp cho biết, năm 2025, trường đã tuyển sinh được 1.376 sinh viên đại học chính quy dài hạn, 93 học viên cao học. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo của nhà trường được duy trì và từng bước nâng cao. Hệ thống giáo trình, tài liệu, ngân hàng đề thi được xây dựng kịp thời và đầy đủ; Công tác nghiên cứu khoa học đã được chú trọng và có bước phát triển về chất.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Trong năm học 2024-2025, nhà trường có có 2 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu; nghiệm thu 13 tài liệu học tập; 28 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 18 đề tài NCKH sinh viên. 70 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, có 6 bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS. Hệ thống cơ sở vật chất cũng thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

Tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo trường đã có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Ngày 31/10/2025, Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp và thông qua đề án Thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, đề án hiện đã được Trường phối hợp với Học viện Tài chính hoàn thiện và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ và trong thời gian tới Phân hiệu sẽ sớm được chính thức thành lập, tạo cơ hội phát triển mới cho Nhà trường trong thời gian tới.

TS Lê Tuấn Hiệp tin tưởng, với bề dày truyền thống 60 năm, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập thể cán bộ viên chức Nhà trường sẽ cùng nhau phấn đấu, vững tin vào một tương lai phát triển tốt đẹp của Trường.

12 thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức công bố và trao tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ " cho 12 thầy giáo, cô giáo của nhà trường.

Những hình ảnh tại buổi lễ:

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các tiết mục văn nghệ do thầy và trò của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh biểu diễn.