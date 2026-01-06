(TBTCO) - Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 13/2/2026. Trong đó, quy định rõ điều kiện then chốt về an toàn vốn, giới hạn sở hữu, nợ xấu dưới 3%, kinh doanh có lãi và nhiều quy định kèm theo trước khi thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (Thông tư 60). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/2/2026.

Thông tư số 25/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Tổ chức tín dụng muốn góp vốn, mua cổ phần phải giữ nợ xấu dưới 3% kèm nhiều điều kiện. Ảnh minh hoạ.

Điều 5 Thông tư 60 quy định rõ điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng để thành lập, mua lại công ty con. Theo đó, tổ chức tín dụng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và phải đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 và Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.

Theo điểm e khoản 1 Điều 5, Ngân hàng Nhà nước đặt ra điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con khi tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

Đồng thời, tổ chức tín dụng phải có kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm đề nghị; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

Bên cạnh đó, Thông tư 60 cũng quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng. Theo đó, cần phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định. Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề.

Với công ty con của tổ chức tín dụng, phải đảm bảo quy định kết quả kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề trước năm tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 60 được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, 2026 và phương án tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước năm 2025.

Việc ban hành Thông tư 60 cũng nhằm thực hiện nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định 3096/QĐ-NHNN; phù hợp quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; phù hợp với cơ cấu tổ chức tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước./.