Sáng ngày 22/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,90%, hiện ở mức 97,79 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.731 đồng 31.451 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 161.94 đồng 173.44 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/2/2026, giảm 167 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.458 - 26.608 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,90%, hiện ở mức 97,79 điểm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng chủ đạo dù có nhịp điều chỉnh vào cuối tuần, phản ánh sự kết hợp giữa nền tảng kinh tế Mỹ vững chắc và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài.

Ngay đầu tuần, đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi các số liệu tích cực của kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động tiếp tục ổn định khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự kiến. Diễn biến này củng cố nhận định nền kinh tế Mỹ chưa cần nới lỏng chính sách sớm, khiến thị trường hạ thấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Lợi suất trái phiếu tăng lên đã thu hút dòng vốn quay trở lại các tài sản định giá bằng USD, giúp đồng tiền này tăng giá trên diện rộng.

Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn khác có xu hướng nới lỏng sớm hơn, chênh lệch lãi suất nghiêng về Mỹ tiếp tục trở thành yếu tố quan trọng nâng đỡ đồng USD. Nhiều nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng USD như một kênh phòng thủ, nhất là khi rủi ro địa chính trị và bất ổn thương mại quốc tế gia tăng. Nhờ vậy, chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh tăng đáng kể trong phần lớn thời gian của tuần, kéo theo sự suy yếu của nhiều đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng và rủi ro.

Tuy nhiên, đến cuối tuần, đà tăng của đồng USD chững lại sau thông tin liên quan đến chính sách thương mại tại Mỹ làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính. Đồng USD giảm nhẹ trong phiên cuối do nhà đầu tư chốt lời và đánh giá lại triển vọng chính sách.

Tổng thể tuần giao dịch cho thấy đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi hai trụ cột chính: sức chống chịu của kinh tế Mỹ và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Trong khi nhiều nền kinh tế lớn đối mặt nguy cơ giảm tốc, kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng thích nghi tốt, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng quay về thị trường Mỹ. Điều này củng cố vai trò của đồng USD như tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất định toàn cầu./.