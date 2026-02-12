Sáng ngày 12/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.050 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 96,91 điểm.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.848 VND/USD - 26.252 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.750 - 26.160 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.790 đồng 26.170 đồng BIDV 25.745 đồng 26.125 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.321 - 31.303 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.146 đồng 31.735 đồng Vietinbank 30.362 đồng 31.722 đồng BIDV 30.403 đồng 31.781 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.54 đồng 173.93 đồng Vietinbank 165.03 đồng 174.53 đồng BIDV 165.91 đồng 174.23 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 12/2/2026, giảm 246 đồng ở chiều mua và giảm 216 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.260 - 26.410 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 96,91 điểm.

Đồng USD tăng mạnh so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực bất ngờ, củng cố đánh giá về nền tảng vững chắc của kinh tế Mỹ.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD tăng 0,42% lên 0,7711 Franc Thụy Sĩ, trong khi đồng EUR giảm 0,18% xuống còn 1,187425 USD.

Đồng Bảng Anh giảm 0,14% xuống 1,36215 USD. Đồng Yên Nhật Bản tiếp tục thể hiện vượt trội sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Sanae Takaichi, dù đồng tiền này đã thu hẹp một phần mức tăng so với USD.

Trong phiên, đồng Yên tăng 0,75% so với đồng bạc xanh, lên 153,22 Yên/USD, hướng tới phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đồng Yên cũng mạnh lên so với đồng EUR, tăng gần 1% lên 181,905 Yên/EUR, và đang trên đà ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp so với đồng tiền chung châu Âu.

Đồng AUD tăng 0,69% so với đồng USD, lên 0,71235 USD, có thời điểm chạm 0,71430 USD, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Đồng Krona Thụy Điển giảm 0,09% so với đồng USD xuống 8,9 Krona/USD. Đồng USD cũng giảm nhẹ 0,05% xuống còn 6,908 Nhân dân tệ trên thị trường giao dịch ngoài Trung Quốc./.