(TBTCO) - Ngày trước, mỗi khi nói với con cháu về chuyện tuổi này, tuổi kia, liên quan đến 12 con giáp, bà ngoại tôi thường ngâm nga câu: “Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi. Em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân”. Chẳng là bà tôi tuổi Thân, bà hay kể những vất vả, cực nhọc của đời mình và cho rằng đó là do vận số. Theo bà, những người sinh năm Ngọ, Mùi (cầm tinh con Ngựa, con Dê) thường mưu trí, tài giỏi, thành đạt và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc đời. Liệu có cơ sở nào cho niềm tin đó không?

Nhiều người nổi tiếng sinh năm Ngọ

Trên thế giới có nhiều người nổi tiếng sinh năm Ngọ. Chẳng hạn tỷ phú Warren Edward Buffett lẫy lừng thế giới. Ông sinh năm 1930, Canh Ngọ, là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, đồng thời cũng là nhà từ thiện nổi tiếng. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm Chủ tịch Tập đoàn đầu tư tài chính Berkshire Hathaway. Tài sản của ông luôn thuộc top những người giàu nhất hành tinh.

Tỷ phú Michael Bloomberg sinh năm 1942, Nhâm Ngọ, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Công ty của Bloomberg đặc biệt thành công vào thập niên 80, thu về nhiều tỷ USD. Ông vinh dự là Thị trưởng New York (Mỹ) 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Còn có rất nhiều người nổi tiếng tuổi Ngọ như: Tỷ phú Nga Roman Abramovich; Oprah Winfrey - Giám đốc truyền thông, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng; George Soros - nhà đầu cơ người Mỹ gốc Hungary; James Cameron - đạo diễn phim nổi tiếng; Mike Tyson - võ sĩ quyền Anh...

Tuy nhiên, nếu ta tra cứu ra thì năm nào, tuổi nào cũng có những người xuất chúng. Có khá nhiều vĩ nhân được sinh ra vào tuổi Thân ngậm ngùi! Có lẽ các cụ hay nói “đắc năng thắng số” là vậy!

Minh họa: Hoạ sỹ Lâm Thao

Biểu tượng của sức mạnh, ý chí quật cường, lòng trung thành và yêu tự do

Con ngựa trở thành nhân vật, phương tiện hoặc đề tài trung tâm của nhiều truyền thuyết, truyện kể, sự tích độc đáo. Ở Việt Nam ta, kỳ vĩ nhất là truyền thuyết Thánh Gióng, một truyền thuyết nổi tiếng mà người dân nước ta ai cũng biết. Trong đó, hình tượng con ngựa sắt oai phong thét ra lửa đã gắn liền với vị Thánh – một cậu bé mới 3 tuổi bỗng chốc vụt lớn dậy sức dài vai rộng đuổi đánh quân thù.

Chuyện kể rằng, vào đời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân tràn vào xâm lược nước ta. Cậu bé tên Gióng truyền tâu vua cử thợ đúc cho mình một con ngựa sắt khổng lồ. Gióng cưỡi lên, ngựa bỗng hí vang, phun ra lửa, phi như vũ bão đưa Gióng vào chiến trận, đánh tan quân thù. Dẹp xong giặc, Gióng cùng ngựa bay lên trời, để lại tới ngày nay vết chân ngựa là những ao hình tròn nối nhau liên tiếp ở Sóc Sơn (Hà Nội) và những bụi tre do ngựa phun lửa vào nên ngả màu vàng óng (gọi là tre “đằng ngà”) ở Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ (Bắc Ninh)!

Năm Bính Ngọ 2026 có phải là năm Ngựa vàng không? Câu hỏi "năm 2026 có phải là năm Ngựa vàng không?" được nhiều người quan tâm. Trên thực tế: “Ngựa vàng” là cách gọi mang tính hình ảnh, thường để chỉ năm Ngọ có tính dương, năng lượng mạnh, quý khí nhiều. Năm Bính Ngọ 2026 có cả Thiên can và Địa chi đều thuộc Hỏa, mà trong phong thủy: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, nên đây là năm có tiềm năng sinh ra “vàng” - tài lộc, cơ hội và may mắn nếu biết nắm bắt đúng. Nhiều người cho rằng năm Bính Ngọ 2026 mang lại một trường năng lượng Hỏa cực mạnh, tạo khao khát hành động, khởi nghiệp hoặc chuyển hướng lớn; xã hội vận động nhanh, xuất hiện nhiều cơ hội phát triển vượt bậc.

Ngựa sắt của Thánh Gióng ngày nay còn hiện diện rất nhiều trong tranh vẽ, phù điêu, các bức tượng ở Đền Sóc (Sóc Sơn), nơi Thánh Gióng hóa (bay về trời) trên núi Vệ Linh, thuộc xã Phù Linh và ở Đền Phù Đổng (Gia Lâm), quê hương của Thánh Gióng, đều thuộc Hà Nội.

Trên thế giới có một số con ngựa nổi tiếng, trở thành huyền thoại như: Xích Thố của Lã Bố và Quan Vũ, Ô Truy của Trương Phi, Little Sorrell của tướng Mỹ, Eclipse của Anh... Những con ngựa này nổi tiếng vì gắn liền với các nhân vật lịch sử, văn học và thần thoại quan trọng.

Trong đó, Xích Thố và Ô Truy là ngựa chiến nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Ban đầu Xích Thố là của Đổng Trác, sau đó được trao cho Lã Bố và cuối cùng là cho Quan Vũ. Nó nổi tiếng với sắc đỏ rực như lửa, ngày đi ngàn dặm. Ô Truy là ngựa quý của Trương Phi, còn gọi là Ô Vân Đạp Tuyết, có bộ lông đen và bốn vó màu trắng…

Những con ngựa nổi tiếng trong thần thoại các nước là Bạch Long Mã - từ con rồng trắng hóa thành, là bạn đồng hành của Đường Tăng trong hành trình Tây Du ký; Thiên lý mã - ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp và văn hóa Đông Á; Sleipnir - ngựa 8 chân trong thần thoại Bắc Âu…

Xung quanh con ngựa cũng lắm chuyện vui

Con ngựa đã được loài người thuần hóa để trở thành gia súc như những vật nuôi khác. Để rồi, trong nhiều thế kỷ qua, nhất là trước khi có những phương tiện vận tải hiện đại ra đời, con ngựa đã gắn bó với đời sống của con người rất mật thiết và quan trọng như làm phương tiện di chuyển, chuyên chở hàng hóa cho đến tham gia vào những cuộc chiến tranh…

Vậy nên, liên quan đến con ngựa, trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam cũng như một số nước châu Á có nhiều câu từ ẩn dụ rất hay, từ con ngựa nói về tính cách con người. Có khi đằng sau đó còn là cả một câu chuyện mang tính triết lý sâu xa. Chẳng hạn như: Ngựa bất kham; quất ngựa truy phong; thẳng như ruột ngựa; ngựa non háu đá; tái ông thất mã; ngựa quen đường cũ; một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ; đường dài mới biết ngựa hay; đầu trâu mặt ngựa…