Đêm giao thừa linh thiêng và rộn ràng của người Hà Nội

(TBTCO) - Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đêm giao thừa, TP. Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại 34 trận địa thuộc 33 điểm phân bố đều trên địa bàn. Trong đó, có 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp 23 điểm pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, mang đến cho người dân Thủ đô một đêm hội ánh sáng rực rỡ, an toàn và giàu cảm xúc.

Tại khuôn viên công viên Thống Nhất, một trong những điểm pháo hoa tầm cao đã thu hút hàng nghìn người dân, không khí sôi động và rộn rã hơn khi thời điểm giao thừa đến gần. Từ sớm, nhiều nhóm bạn trẻ và một số gia đình đã tranh thủ tới công viên để cùng nhau hàn huyên hoặc cùng nhau chụp ảnh, dạo mát để đợi thời khắc được chiêm ngưỡng pháo hoa.

Các tuyến đường xung quanh trận địa pháo hoa càng gần giờ giao thừa đông kín người và xe.

Đúng thời khắc giao thừa chào đón Xuân Bính Ngọ, đồng loạt những trái pháo rực rỡ được bắn lên bầu trời trong sự háo hức của người dân.

Pháo hoa rực sáng trời đêm, gửi ước vọng năm mới an khang, thịnh vượng.

Sau khi màn pháo hoa chào đón năm mới kết thúc, nhiều người dân Thủ đô đi lễ chùa để cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Trong đó, chùa Quán Sứ luôn là địa điểm tâm linh thu hút rất đông người dân, du khách trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

Ngôi chùa linh thiêng, cổ kính đồng thời là trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thủ đô. Được xây dựng từ thế kỷ 15, chùa Quán Sứ được người dân tìm đến cầu bình an, may mắn vào các dịp lễ, Tết.

Sau khi thưởng thức màn pháo hoa đón chào năm mới, nhiều người dân Hà Nội cùng nhau đi lễ chùa đầu năm.

Chính điện chùa Quán Sứ lúc 1h sáng ngày mùng 1 Tết đông kín khách thập phương đến lễ cầu may đầu năm.

Người dân thắp hương tại khu vực sân chính của chùa trước khi lần lượt tiến vào chính điện.

Mong ước một năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và may mắn.

Các bậc cao niên ở Hà Nội vẫn giữ thói quen đi lễ đầu năm để cầu bình an, may mắn cho bản thân và cả gia đình.

Không chỉ các bà, các cô và các bạn nữ, rất nhiều nam giới cũng đi lễ đầu năm và thành tâm khấn nguyện.

Rất đông người dân đến lễ chùa vào giao thừa, nhưng không khí trang nghiêm và trật tự luôn được gìn giữ, thể hiện sự tôn kính của người dân tại chốn tâm linh.