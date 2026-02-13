Hà Nội: Thí điểm cấm taxi trên phố Khâm Thiên trong giờ cao điểm từ ngày 14/2

(TBTCO) - Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong thời gian 3 tháng, từ ngày 14/2 đến ngày 14/5/2026.

Hà Nội: Tăng cường phân luồng, xử lý vi phạm dừng đỗ để giảm ùn tắc dịp cận Tết

Thông tin trên được Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngày 13/2, trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và sự thống nhất liên ngành giữa Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông và UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo phương án thí điểm, các phương tiện taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ (không kể người lái) sẽ bị cấm lưu thông theo chiều và đoạn tuyến cụ thể trên phố Khâm Thiên trong giờ cao điểm, gồm: Buổi sáng từ 6h đến 9h (trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật): cấm lưu thông theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn. Buổi chiều từ 16h đến 19h30 (trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật): cấm lưu thông theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Thí điểm cấm taxi trên phố Khâm Thiên trong giờ cao điểm từ ngày 14/2

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ bổ sung, lắp đặt dải phân cách giữa đoạn từ số nhà 88 đến số nhà 132, chiều dài khoảng 100m, nhằm tăng khả năng phân luồng và hạn chế xung đột giao thông. Để phương án đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách và các biển báo hướng dẫn từ xa tại các tuyến giao với phố Khâm Thiên, hoàn thành trước thời điểm triển khai thí điểm.

Ban Duy tu phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông và Công an Thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận, đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phù hợp và tiếp tục hoàn thiện thiết kế dải phân cách, bảo đảm mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải được giao phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông trong thời gian đầu triển khai; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây ùn tắc trên tuyến và khu vực lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng hướng dẫn tại các điểm quay đầu trên tuyến, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và theo dõi sát tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên là giải pháp trước mắt nhằm giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, đồng thời làm cơ sở đánh giá, xem xét triển khai lâu dài nếu mang lại hiệu quả tích cực.