Hội Sách - Báo Xuân Bính Ngọ 2026 tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ 12/2

(TBTCO) - Hội Sách - Báo Xuân Bính Ngọ 2026 tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ ngày 12/2 đến 28/2 với không gian mở hiện đại, kết hợp hài hòa giữa báo chí truyền thống và công nghệ số.

Sáng 12/2, tại Nhà trưng bày chuyên đề - Bảo tàng Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Sách, báo Xuân Bính Ngọ tỉnh Quảng Ninh năm 2026. Hội sách năm nay trưng bày hơn 300 ấn phẩm sách, báo, và tạp chí Xuân, phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước và tỉnh Quảng Ninh trong năm qua, đồng thời giới thiệu các mục tiêu và định hướng phát triển trong năm 2026, tạo không khí phấn khởi và niềm tin trong xã hội. Chương trình diễn ra từ ngày 12-28/2/2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà cho biết, điểm mới của Hội Sách Báo Xuân Bính Ngọ 2026 là việc ứng dụng công nghệ hiện đại như 3D mapping, Hologram và màn hình tương tác, mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia. Đây là lần đầu tiên, công nghệ trình chiếu và các hình thức trưng bày trực tuyến được ứng dụng, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và thư viện, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho cộng đồng.

Hội Sách - Báo Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày hơn 300 ấn phẩm. Ảnh Tiến Dũng

Cùng với các hoạt động trưng bày, ban tổ chức đã tạo ra nhiều không gian trải nghiệm phong phú như thư pháp, câu đối Xuân, khu check-in sáng tạo, và các trò chơi minigame tương tác để thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Hội sách không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách báo Xuân mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển trong năm mới.

Hội Sách - Báo Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra đến hết ngày 28/2. Ảnh Tiến Dũng

Bên cạnh hoạt động cấp tỉnh, Hội Báo Xuân còn được tổ chức tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa như bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Tân, nơi đã trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của báo chí. Ngoài ra, Hội Sách Báo Xuân 2026 dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực cổng Khai tâm Yên Tử trong dịp khai hội Xuân Yên Tử, kết nối giữa báo chí, truyền thống văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

Đông đảo độc giả đến tham quan hội sách báo xuân. Ảnh Tiến Dũng

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh còn triển khai kho báo Xuân số tại 54 xã, phường, đặc khu giúp người dân dễ dàng tiếp cận báo chí qua mã QR trên điện thoại thông minh. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết và lan tỏa niềm tin mới trong cộng đồng khi bước vào năm 2026./.