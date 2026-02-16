(TBTCO) - Dự báo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện trên toàn quốc sẽ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông. Trước thực tế đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai cao điểm kiểm soát toàn diện, xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt trong những ngày Tết.

Chủ động từ sớm, kiểm soát toàn diện trên mọi tuyến

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, về quê đoàn tụ của người dân trên cả nước đang tăng nhanh. Theo dự báo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lưu lượng phương tiện sẽ dồn mạnh vào các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM , các trục cao tốc, quốc lộ và đường liên tỉnh, nhất là trước và sau kỳ nghỉ Tết (từ 14 - 22/2).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026. Theo đó, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ ứng trực 100% quân số, triển khai cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mong muốn lớn nhất là mỗi người ra đường đều trở về nhà an toàn. Ý thức tự giác của người tham gia giao thông chính là yếu tố quyết định để Tết Bính Ngọ 2026 thực sự an vui, trọn vẹn”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Tại các tuyến cửa ngõ đô thị lớn và các trục giao thông huyết mạch, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt theo lưu lượng thực tế, hạn chế ùn tắc kéo dài. Đối với các tuyến quốc lộ có mật độ xe máy cao, CSGT sẽ áp dụng biện pháp cấm xe ô tô tải trọng lớn theo khung giờ để giảm xung đột giao thông. Trường hợp cần thiết, xe đặc chủng sẽ được sử dụng để dẫn đoàn xe máy thoát khỏi điểm ùn ứ.

Cùng với đó, CSGT triển khai tuần tra, kiểm soát toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau; kết hợp tuần tra công khai và hóa trang, kiểm soát cố định và cơ động; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ với 4 ca/ngày. Đặc biệt, hệ thống camera giám sát, trong đó có camera AI trên các tuyến cao tốc và trục giao thông trọng điểm, sẽ hoạt động liên tục xuyên Tết.

Xử lý nghiêm vi phạm, lấy an toàn của người dân làm trung tâm

Đại diện Cục CSGT khẳng định, cơ quan chức năng không cấm người dân sử dụng rượu, bia trong ngày Tết. Tuy nhiên, việc điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn là hành vi nguy hiểm và bị nghiêm cấm tuyệt đối. “Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui trọn vẹn nếu ra đường mà không thể an toàn trở về”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Việc xử lý vi phạm được thực hiện với tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”, không vì kiêng ngày Tết mà nương nhẹ sai phạm.

Các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông sẽ bị tập trung xử lý nghiêm, gồm: sử dụng rượu, bia, ma túy khi lái xe; chạy quá tốc độ; đi sai làn đường; chuyển hướng không có tín hiệu; chở quá tải, quá khổ; cơi nới thùng hàng. Lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi đón, trả khách sai quy định; chở quá số người; lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh đó, các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn đến tình huống phức tạp.

Để hành trình về quê an toàn, CSGT khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi xuất phát, lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp, tránh di chuyển vào giờ cao điểm; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi xảy ra ùn tắc. Với các tuyến đồi núi, tài xế cần giảm tốc độ, chú ý sương mù, đường trơn trượt và chủ động dừng xe khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.