Hà Nội: Gà lễ giá tiền triệu vẫn đắt khách, làm không kịp bán

(TBTCO) - Được mệnh danh là khu chợ nhà giàu của người Hà Nội, chợ Hàng Bè thuộc phường Hoàn Kiếm, rất nổi tiếng với các món ăn chế biến sẵn.

Từ sáng sớm, các quầy bán gà lễ, xôi, giò chả bánh chưng, hoa tươi và rau xanh... đã tấp nập khách ra vào. Không khí mua bán nhộn nhịp kéo dài suốt buổi sáng, càng về trưa càng đông.

Gà lễ là mặt hàng "nóng" nhất trong ngày. Tại chợ Hàng Bè, gà lễ đã luộc sẵn, tạo dáng cánh tiên và ngậm hoa hồng có giá từ 1 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng tuỳ theo trọng lượng .

Tuy giá thành cao hơn so với các khu chợ truyền thống khác, nhưng theo ghi nhận của phóng viên TBTCO, số lượng gà luộc sẵn luôn trong tình trạng hết ngay sau khi trang trí.

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), khu vực quanh chợ Hàng Bè đã nhộn nhịp từ rất sớm, trái ngược với nhiều tuyến phố khá vắng vẻ.

Gà luộc ngậm hoa hồng, mặt hàng đặc trưng được nhiều người tìm mua tại chợ Hàng Bè trong những ngày cận Tết.

Những con gà nóng hổi được trang trí ngay sau khi vớt để có được dáng và thế đẹp nhất mà không làm hỏng da gà.

Hàng trăm con gà luộc được bày kín trên các mặt bàn để khách hàng lựa chọn.

Chợ Hàng Bè từ lâu được xem là địa chỉ quen thuộc của người dân Thủ đô, nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, mang “chất riêng” của ẩm thực Hà Nội. Tuy nhiên, mức giá tại đây thường cao hơn mặt bằng chung nên còn được gọi là “chợ nhà giàu” giữa lòng phố cổ.

Từ sau 10h sáng, gà luộc tới đâu hết tới đó.

Kỹ thuật luộc và trang trí gà của các cửa hàng được cho là tốt nhất Thủ đô, nên số lượng tiêu thụ khá nhiều dù giá thành không hề rẻ.

Ngoài gà luộc, nhiều người mua thêm xôi gấc để thắp hương, mỗi đĩa xôi có giá từ 50.000 đến 200.000 đồng tuỳ theo kích thước đĩa.

M ột hộp canh bóng có giá 100.000 đồng, chưa bao gồm nước dùng.

200.000 nghìn đồng cho một hộp canh măng cũng được nhiều người lựa chon mua cho mâm lễ ngày 30 Tết.

Vốn nổi tiếng với một số hàng gà luộc lâu năm, gà được tuyển chọn kỹ, luộc vừa tới, da căng bóng, tạo hình đẹp mắt. Gà thường được bán ngay khi vừa luộc xong, còn nóng hổi, vì vậy rất được săn lùng trong những ngày cao điểm, đặc biệt là ngày cuối năm.