Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

(TBTCO) - Ngày 7/2/2026, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (tham dự tại điểm cầu TPHCM); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước và nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Ảnh: Quốc hội

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính và các điểm cầu trực thuộc có đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ viên và gần 50.000 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự hội nghị tại điểm cầu tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua 10 chuyên đề.

Các chuyên đề bao gồm: Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030.

Quang cảnh hội nghị Tại điểm cầu Trung tâm. Ảnh: Đức Thanh

Cùng với đó là các chuyên đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV; Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trước khi tham dự hội nghị, tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội, các đại biểu đã tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh của hội nghị tại các điểm cầu:

Các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Điểm cầu Cục Thuế. Ảnh: Đ.U BTC

Điểm cầu Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Đ.U BTC