(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 đã được long trọng tổ chức vào tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X. Ảnh: VGP.

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hộI” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tuyên dương 96 đồng chí Bí thư chi bộ đại diện tiêu biểu cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp; khó khăn, thuận lợi đan xen, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đất nước ta đã giữ vững thế chủ động chiến lược; tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, ổn định chính trị - xã hội được duy trì, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là "hạt nhân chính trị" trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là "kiến trúc sư" trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng Dân. Tổng Bí thư Tô Lâm

“96 đồng chí Bí thư chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, việc lần đầu tiên Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực phấn đấu trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ IX.

Hội đồng chung khảo Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Giải cũng trình Ban Chỉ đạo Giải quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A, B, C.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải A - Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Giải Búa liềm Vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

“Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những "điểm nghẽn" hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng…

Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua. Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng, là "trống trận" cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.