Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Chiều ngày 26/1/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính thông báo, quán triệt nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư các tổ chức Đảng thuộc Bộ Tài chính và đại diện các Ban Đảng Trung ương, cơ quan Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tại Đại hội, Bộ trưởng đã thay mặt Đảng bộ Bộ Tài chính trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững".

Nội dung tham luận đã đề xuất nhiều nhiệm vụ để làm rõ hơn về các giải pháp đột phá chiến lược trong hoàn thiện thể chế, nhằm giải phóng mọi nguồn lực để hiện thực khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Đại hội XIV là ngày hội lớn của toàn dân tộc, thể hiện ý chí, nguyện vọng và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Các văn kiện được thông qua là cơ sở định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác nhân sự được thực hiện bài bản, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới và phát triển, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu chúc mừng các đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đức Minh

Để cụ thể hóa, triển khai ngay Văn kiện, Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng tại Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính, các đảng bộ, chi bộ khẩn trương triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới toàn thể các cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Đồng thời, giao Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính họp, rà soát trước ngày 10/2/2026. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ ban hành kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư các đảng bộ, chi bộ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với quyêt tâm cao nhất để hoàn thành tôt các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Tại hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng chí Trần Quốc Phương - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng chí Trần Quân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chúc mừng các đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Trần Quốc Phương khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn không chỉ đối với cá nhân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ Bộ Tài chính, của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

Điều này thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, của Đại hội đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, quản lý và uy tín thực tiễn của các đồng chí trong suốt thời gian công tác; đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Bộ Tài chính - ngành giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng yếu trong triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng, đồng chí Trần Quốc Phương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, đồng chí Trần Quân nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Đức Minh

Đối với Đảng bộ Bộ Tài chính, đây là vinh dự lớn lao, khẳng định vị thế, vai trò và uy tín chính trị của Đảng bộ trong hệ thống chính trị; là minh chứng sinh động cho chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, cho sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ và ngành Tài chính trong những năm qua, nhất là trong bối cảnh ngành Tài chính phải gánh vác khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, đồng chí Trần Quốc Phương bày tỏ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính chúc mừng các đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đức Minh

Đảng ủy Bộ Tài chính mong muốn và kỳ vọng rằng, với trách nhiệm là Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề thực tiễn đặt ra từ ngành Tài chính; đồng thời góp phần tham gia hoạch định các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến tài chính - ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững./.