Khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân mạnh vào MWG

(TBTCO) - Tâm điểm giải ngân của khối ngoại tiếp tục nằm ở MWG. Tuy vậy, xét chung cả thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài đã không thể duy trì mạch mua ròng.

Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại trạng thái bán ròng trong phiên 12/3. Kết phiên, VN-Index giảm 18,73 điểm (-1,08%) xuống 1.709,61 điểm, vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi đó, VN30 giảm 30,14 điểm (-1,59%) xuống 1.859,80 điểm, tiếp tục giao dịch trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh đường trung bình 200 phiên.

Trên ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 300 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE bán ròng khoảng 207,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, động thái mua bán của khối ngoại vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân mạnh nhất vào MWG với giá trị 245,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khác với diễn biến tích cực hôm qua, giá cổ phiếu "ông lớn" ngành bán lẻ này điều chỉnh 2,2% xuống 84.600 đồng/cổ phiếu, lấy đi đáng kể thành qủa tăng ở hai phiên phục hồi mạnh trước đó.

Ngoài MWG, khối ngoại cũng mua ròng tại một số cổ phiếu đáng chú ý như VNM (98,8 tỷ đồng), VCI (65,2 tỷ đồng), DPM (55 tỷ đồng) và DGC (51,4 tỷ đồng). Một số mã khác ghi nhận giá trị mua ròng ở mức vài chục tỷ đồng gồm VCG, EIB, MSN, DCM và HDB.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị 125,8 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (97,4 tỷ đồng) và PVS (92,8 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác trong danh sách bán ròng đáng kể gồm TMS, BSR, HPG, PLX, SSI, VIC và STB. Đa phần cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại đều đóng cửa trong sắc đỏ. Cổ phiếu BSR là cổ phiếu duy nhất tăng trong nhóm các cổ phiếu này.

Dù quay lại bán ròng, dòng vốn ngoại vẫn có xu hướng giải ngân chọn lọc, với tâm điểm tiếp tục nằm ở MWG. Đây cũng cổ phiếu vừa trải qua nhịp phục hồi đáng chú ý sau giai đoạn giảm sâu đầu tháng.