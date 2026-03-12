(TBTCO) - Auditing and Accounting Challenge (AAC) 2026 chính thức mở đơn đăng ký, dành cho các đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc hoặc người đi làm dưới 1 năm kinh nghiệm.

AAC là cuộc thi học thuật thường niên trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Tài chính do Câu lạc bộ Kế toán, Kiểm toán viên Học viện Tài chính tổ chức, hướng tới việc xây dựng môi trường học thuật được định hình bởi tư duy chuyên môn bài bản và cách tiếp cận dữ liệu mang tính hệ thống.

Đăng ký cuộc thi Auditing and Accounting Challenge - khai phá lõi giá trị, thử thách tư duy nghề nghiệp.

Trải qua 7 mùa giải, AAC đã khẳng định vị thế là sân chơi học thuật hàng đầu, nơi các tài năng trẻ được thử thách tư duy nghề nghiệp, bản lĩnh chuyên môn và năng lực tiếp cận bản chất tài chính. Tiếp nối những giá trị đó, AAC 2026 chính thức mở đơn đăng ký, đánh dấu sự trở lại của một hành trình đầy thử thách, cam go đòi hỏi những “nhà giải mã” tài ba từng bước tiếp cận lõi giá trị và làm sáng tỏ sự thật tài chính bị che khuất bởi lớp dữ liệu bề mặt.

Các thí sinh tham gia cuộc thị AAC 2026 - Đăng ký ngay tại: https://aac2026.vercel.app - Hạn đăng ký: 23h59 ngày 25/3/2026 - Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học - Cao đẳng trên toàn quốc, người đi làm dưới 1 năm kinh nghiệm.

“The Unveiled Truth - Breakthrough the Limits” chính là tinh thần xuyên suốt của AAC 2026. Đó là lời khẳng định rằng giới hạn không đến từ độ phức tạp của dữ liệu, mà đến từ khả năng tư duy của con người khi đối diện với chúng. AAC không tìm kiếm những lời giải mang tính bề mặt hay phán đoán cảm tính, mà đặt trọng tâm vào quá trình phân tích, kiểm chứng và lập luận dựa trên cơ sở dữ liệu. Thông qua đó, cuộc thi khuyến khích thí sinh đào sâu bản chất của dữ liệu, dám đặt câu hỏi với những con số tưởng chừng đã hoàn chỉnh, từ đó từng bước phá vỡ giới hạn nhận thức để tiếp cận vấn đề một cách có cơ sở và trách nhiệm.

Hành trình khám phá sự thật tài chính chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chính những thách thức đó là nền tảng tạo nên giá trị nghề nghiệp. Nếu bạn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới bản chất cốt lõi phía sau dữ liệu, AAC 2026 chính là điểm khởi đầu dành cho bạn.