(TBTCO) - Cục Hải quan vừa thông báo phát hành 9,3 triệu tem điện tử rượu nhập khẩu theo quy định tại các thông tư của Bộ Tài chính. Việc phát hành tem nhằm tăng cường quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chặt chẽ rượu nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành Thông báo số 3582/TB-CHQ về việc phát hành tem điện tử đối với rượu nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

Chống gian lận, Hải quan phát hành 9,3 triệu tem điện tử rượu nhập khẩu. Ảnh: HQ

Việc phát hành tem được thực hiện trên cơ sở quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; đồng thời căn cứ Thông tư 32/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2021/TT-BTC.

Theo thông báo, tổng số tem điện tử rượu nhập khẩu được phát hành đợt này là 9.300.000 tem, với giá bán 868 đồng/tem, bắt đầu sử dụng từ ngày 10/3/2026.

Cụ thể, đối với tem điện tử rượu nhập khẩu có nồng độ từ 30 độ trở lên, ký hiệu mẫu RT30, ký hiệu tem BA/2025, số lượng phát hành 4.300.000 tem, từ số 0000001 đến 4300000.

Đối với tem điện tử rượu nhập khẩu có nồng độ dưới 30 độ, ký hiệu mẫu RD30, ký hiệu tem AB/2025, số lượng phát hành 5.000.000 tem, từ số 0000001 đến 5000000.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm việc quản lý, cấp phát và sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu minh bạch, đúng quy trình.