Chứng khoán phái sinh ngày 12/3: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index trở lại sắc đỏ

(TBTCO) - Sắc đỏ trở lại ở cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 21,4% so với phiên trước.

Thị trường chứng khoán cơ sở quay trở lại sắc đỏ sau nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn trước đó. Ngay từ đầu phiên, VN30-Index đảo chiều giảm mạnh hơn 35 điểm khi áp lực bán chốt lời xuất hiện trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành. Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời trong phiên chiều, khiến nỗ lực hồi phục của chỉ số không thành công.

Nửa cuối phiên, VN30 chủ yếu dao động quanh vùng hỗ trợ trung hạn 1.850 điểm với biên độ hẹp và đóng cửa giảm 30,14 điểm, tương đương mức giảm 1,59%, xuống 1.859,80 điểm.

Toàn thị trường có 6 mã tăng và 23 mã giảm. Sắc đỏ quay trở lại chiếm ưu thế. Thanh khoản thị trường suy giảm khi giá trị giao dịch thu hẹp so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp hồi phục ngắn.

Chênh lệch âm nới rộng trong phiên giảm trở lại của VN30-Index

Tương tự, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng thận trọng hơn. Các hợp đồng tương lai cũng điều chỉnh theo diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở.

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 1.853 điểm, giảm 1,59% so với phiên trước và duy trì ở mức chênh lệch âm -6,8 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận mức chênh lệch âm từ -3,8 đến -7,8 điểm. Đối với các hợp đồng tương lai VN100 kỳ hạn xa, mức chênh lệch âm còn nới rộng hơn, từ -11,44 điểm đến -17,94 điểm. Tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế ở các kỳ hạn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm đáng kể khi tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 21,4% so với phiên trước. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 giảm xuống còn 40.497 hợp đồng, giảm 3,61%. Một phần vị thế nắm giữ đã được đóng lại.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên, cho thấy các nhà đầu tư kém lạc quan ngắn hạn, ưu tiên phòng ngừa trên thị trường phái sinh khi xu hướng VN30-Index đang suy giảm. Các chuyên gia dự báo giá hợp đồng tương lai 41I1G3000 có khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm trong các phiên tới.