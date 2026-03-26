Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Cụ thể, chiều ngày 25/3/2026, tại Hưng Yên, Chi cục Hải quan khu vực IV tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Vì một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững”, với sự tham dự của hơn 170 doanh nghiệp cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Hội nghị là hoạt động thường niên, đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Mạnh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý rủi ro, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đến ngày 18/3/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 4,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp làm thủ tục tăng 14%.

Tại hội nghị, cơ quan hải quan đã giới thiệu, cập nhật nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 167/2025/NĐ-CP và Thông tư 121/2025/TT-BTC. Đây là các quy định quan trọng, tác động trực tiếp đến thủ tục hải quan, quản lý thuế và kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các ý kiến từ doanh nghiệp tập trung vào những nội dung thiết thực như thủ tục hải quan, tham vấn trị giá, chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhiều vấn đề đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IV trực tiếp trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị với tinh thần cầu thị, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Lê Huy khẳng định, các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị sẽ được tỉnh nghiên cứu, xử lý trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Từ góc độ ngành hải quan, ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới Hải quan số, Hải quan thông minh, đồng thời tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, 14 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn cho ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu đã được UBND tỉnh Hưng Yên biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò của hoạt động đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển ổn định, bền vững./.