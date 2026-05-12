Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Sơn La, nhiều khoản thu đạt và vượt dự toán thu bình quân như: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và dịch vụ ngoài quốc doanh được 533,6 tỷ đồng, đạt 48,51% dự toán pháp lệnh; thuế thu nhập cá nhân được 116,6 tỷ đồng, đạt 68,59% dự toán; thuế bảo vệ môi trường được 69,5 tỷ đồng, đạt 39,74% dự toán...

Ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, để có được kết quả trên, Thuế tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ người nộp thuế. Trong tháng 4, cơ quan thuế đã đăng tải 43 tin, bài, phóng sự tuyên truyền chính sách thuế; hỗ trợ trực tiếp 357 lượt người nộp thuế, hỗ trợ qua điện thoại 343 lượt và hỗ trợ bằng văn bản 14 lượt. Công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tiếp tục được tăng tốc với 1.193 trong tổng số 1.688 hộ kinh doanh đã đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 72%.

Đồng thời, Thuế tỉnh Sơn La xác định quản lý nợ và chống thất thu là giải pháp trọng tâm. Tính đến ngày 30/4/2026, tổng số tiền thuế nợ là 227,8 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã ban hành 173 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền ước đạt 27,5 tỷ đồng. Việc tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh nợ mới và bảo đảm nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Công chức Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hộ kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh theo chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La, số thu ngân sách tháng 5 do đơn vị quản lý phấn đấu đạt 510 tỷ đồng; trong đó, thu tiền sử dụng đất 148,5 tỷ đồng, thu từ thuế, phí và các khoản thu khác đạt 361,5 tỷ đồng. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 5 và cả năm 2026.

Cụ thể, Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử, rà soát các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số theo Đề án 06 và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Những giải pháp này không chỉ phục vụ công tác quản lý thu mà còn tạo nền tảng xây dựng môi trường thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục bám sát tình hình thực tế, tập trung rà soát đầy đủ các nguồn thu, tăng cường quản lý các lĩnh vực còn dư địa, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đây được xem là định hướng quan trọng để đơn vị hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đề ra./.