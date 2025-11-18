Thuế tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Sơn La, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thuế tỉnh Sơn La cho biết, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Phòng, các Thuế cơ sở thực hiện rà soát các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, nắm bắt tình hình thực hiện hoạt động của các hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng Thuế cơ sở theo lộ trình trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, phân nhóm hộ kinh doanh theo tổng doanh thu, theo loại hình kinh doanh. Tổng hợp danh sách, phân nhóm hộ kinh doanh để rà soát hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên thành doanh nghiệp nhằm được hưởng các ưu đãi của nhà nước và sớm thích nghi với việc xóa bỏ thuế khoán.

Phối hợp chặt chẽ đơn vị cung cấp giải pháp như phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong cài đặt phần mềm kế toán của hộ kinh doanh thiết lập sử dụng hóa đơn điện tử, khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động đăng ký chuyển đổi hình thức nộp thuế theo phương thức kê khai.

Để kế hoạch triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đạt hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu, với phương châm đảm bảo “3 đúng” (đúng quy trình, đúng thời gian và đúng chính sách), lãnh đạo Thuế tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận chức năng cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ các tài liệu về chính sách, pháp luật thuế, thủ tục hành chính, văn bản thuế cho người nộp thuế lên website của Thuế tỉnh và tại bộ phận một cửa.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức trên các trang website Thuế tỉnh, các nền tảng mạng xã hội zalo, youtube, fanpage…. Phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Báo và Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Trang website: wwwsba.vn của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Cổng thông tin UBND tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền trên cuốn sổ tay nội bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thuế tỉnh Sơn La cho hay, đơn vị tăng cường công tác hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến, các kênh hỗ trợ AI; thành lập tổ công tác, huy động toàn bộ lực lượng công chức không kể ngày nghỉ đi từ ngõ, gõ từng hộ, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile, lắp đặt máy tính tiền, tạo tài khoản hóa đơn điện tử và giải đáp các vướng mắc ngay tại chỗ.

Công chức các đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sử dụng các phương tiện phát thanh di động, triển khai các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, với phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp, đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các chính sách thuế mới cho người nộp thuế một cách kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện chuyển đổi sang nộp thuế theo hình thức kê khai.