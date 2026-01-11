(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, thu từ xuất nhập khẩu, đất đai để phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% so với năm 2025.

Thực hiện đồng bộ giải pháp ngay từ đầu năm

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 805.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm UBND Thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp trọng tâm trong điều hành thu, chi ngân sách.

Trong đó, UBND Thành phố giao Thuế TP. Hồ Chí Minh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ thể theo từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, kịp thời dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế.

Đồng thời, Thuế TP. Hồ Chí Minh rà soát, xác định chính xác các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn khả năng khai thác.

Đơn vị này cũng được giao hoàn tất việc thành lập và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Cán bộ Thuế Cơ sở 12 thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Việt Dũng

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kịp thời các chính sách thuế mới. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu, nhất là đối với thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài.

Đặc biệt cần triển khai cổng dữ liệu thông tin về sàn thương mại điện tử và mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, UBND Thành phố chỉ đạo ngành thuế tiếp tục tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao, các chuyên đề chuyển giá, giao dịch liên kết, hoàn thuế và kinh doanh bất động sản.

Đối với Chi cục Hải quan Khu vực II, UBND TP. Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, cải cách thủ tục hải quan theo mô hình tổ chức hiện đại, tăng cường đối thoại giữa hải quan với doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ngành trong chia sẻ thông tin, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận xuất xứ hàng hóa.

Năm nay, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Siết chi ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển

Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát quỹ đất dôi dư, đất xen kẹt trong các khu dân cư để tham mưu phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất nhằm tăng thu ngân sách.

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong ban hành giá đất, phương án đấu giá và tham mưu đấu giá nguồn khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Riêng đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tập trung rà soát, đề xuất phương án khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất hành chính sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp.

Song song với việc tăng thu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm soát chi ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm giải ngân.

Sở Tài chính là cơ quan được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ báo cáo UBND Thành phố tại các cuộc họp thường kỳ về kinh tế - xã hội.

Với nhiều giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, nếu khai thác hết các dư địa thì năm 2026 Thành phố sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao, thậm chí có thể tăng thu ngân sách khoảng 20% so với năm 2025./.