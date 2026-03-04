Thêm trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2026

(TBTCO) - Từ tháng 3/2026, doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo khoản 2 Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2026) và nội dung bổ sung vào điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng, kể từ thời điểm tòa án thụ lý thủ tục phục hồi.

Doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng. Ảnh minh họa

Trước đây, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã cho phép người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi gặp khó khăn, buộc phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và không đủ khả năng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, quy định mới mở rộng thêm một trường hợp cụ thể: doanh nghiệp đang áp dụng thủ tục phục hồi theo quyết định của tòa án.

Điểm mới này thể hiện sự kết nối giữa pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về phục hồi, phá sản, qua đó tạo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu hơn đối với nhóm doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc chính thức dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp. Thay vì chỉ căn cứ vào tình trạng “khó khăn chung”, việc tạm dừng đóng nay gắn với một thủ tục pháp lý rõ ràng, có thời điểm bắt đầu và giới hạn thời gian cụ thể.

Theo quy định, trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đóng các quỹ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi trước mắt của người lao động không bị gián đoạn trong quá trình doanh nghiệp phục hồi.

Khi hết thời hạn tạm dừng hoặc khi tình hình tài chính được cải thiện, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng bù phần bảo hiểm xã hội đã tạm dừng theo quy định. Như vậy, đây không phải là cơ chế miễn đóng, mà chỉ là giãn đóng có thời hạn, giúp doanh nghiệp tạm thời giảm áp lực dòng tiền.

Chính sách này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đang bên bờ phá sản có thêm nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động, bảo toàn việc làm và tránh phải giải thể. Nếu quá trình phục hồi thành công, không chỉ doanh nghiệp được cứu, mà người lao động cũng giữ được việc làm và quyền lợi lâu dài.

Tuy nhiên, việc triển khai cũng đòi hỏi cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng lợi dụng chính sách, đồng thời bảo đảm nghĩa vụ đóng bù được thực hiện đầy đủ sau thời gian tạm dừng, qua đó không ảnh hưởng đến sự bền vững của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Quy định mới là một bước điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn trong chính sách an sinh, gắn hỗ trợ doanh nghiệp với khuôn khổ pháp lý chặt chẽ của thủ tục phục hồi, thay vì chỉ xử lý khi doanh nghiệp đã rơi vào phá sản hoàn toàn./.