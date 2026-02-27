(TBTCO) - Kết quả công bố chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiển xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 158/QĐ-BHXH công bố kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp BHXH Việt Nam triển khai công tác đo lường, đánh giá mức độ hài lòng theo phương pháp khoa học, bảo đảm khách quan, minh bạch và phù hợp với Bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng do Bộ Nội vụ ban hành.

Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,5%. Ảnh minh họa

Công tác đo lường, đánh giá mức độ hài lòng được thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có phát sinh giao dịch với cơ quan BHXH các cấp trong thời gian từ ngày 1/3/2025 đến ngày 31/8/2025 tại 34 tỉnh, thành phố. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 91.296 phiếu; số phiếu thu về là 84.508 phiếu; sau làm sạch dữ liệu, có 84.448 phiếu hợp lệ (đạt 99,9% số phiếu thu về) được đưa vào phân tích, tổng hợp.

Đối tượng khảo sát bao gồm: cá nhân, đại diện tổ chức giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; cá nhân, đại diện tổ chức giao dịch điện tử; người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giao dịch qua Tổ chức hỗ trợ, phát triển đối tượng BHXH, BHYT; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM; bệnh nhân/người nhà bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT; người sử dụng các kênh thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn của BHXH Việt Nam (như Tổng đài, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, Email). Việc điều tra được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và từ xa; đồng thời được triển khai giám sát độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, trung thực của kết quả.

Theo kết quả công bố, chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy chất lượng phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam tiếp tục được cải thiện, phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ viên chức trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra một số nội dung hệ thống BHXH Việt Nam cần tiếp tục tập trung cải thiện, như: chất lượng và tính ổn định của một số kênh hỗ trợ trực tuyến; sự đồng đều về chất lượng phục vụ giữa các địa phương; việc phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT....

Chỉ số hài lòng đối với 34 tỉnh, thành phố dao động từ 84,05% đến 96,76%. Có 33/34 địa phương đạt trên 85% - đạt mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 28-NQ/TW. Năm địa phương có kết quả cao nhất gồm: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Trên cơ sở kết quả đã công bố, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm và triển khai ngay các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, toàn hệ thống sẽ tiếp tục phân tích sâu dữ liệu khảo sát và ý kiến góp ý của người dân; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; nâng cấp các nền tảng giao dịch điện tử và hỗ trợ trực tuyến; tăng cường đào tạo kỹ năng, đạo đức công vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhằm cải thiện trải nghiệm của người tham gia BHYT./.