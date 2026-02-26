Ngày 26/2: Giá heo hơi tiếp đà giảm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (26/2) tiếp tục giảm, trong đó miền Bắc và miền Trung xuất hiện nhiều địa phương điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam duy trì mặt bằng giá ổn định so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, xuống còn 70.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng xuống mức 71.000 đồng/kg. Lào Cai và Lai Châu giảm còn 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh giữ nguyên mức 72.000 đồng/kg, là địa phương có giá cao nhất khu vực. Phú Thọ tiếp tục neo tại 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, xuống còn 69.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Giá heo tại Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không có điều chỉnh mới. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp duy trì mức 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, duy trì 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg, cá biệt có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg. Miền Nam giữ giá ổn định, cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng khi lực cung chưa có dấu hiệu biến động đột biến./.