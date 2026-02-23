Ngày 23/2: Giá heo hơi bước vào nhịp tích lũy sau cao điểm Tết

Giá heo hơi hôm nay (23/2) duy trì 70.000 - 73.000 đồng/kg trên cả nước. Sau cao điểm Tết, thị trường bước vào nhịp tích lũy, giao dịch chậm lại.

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không thay đổi so với phiên trước. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 73.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là ngưỡng trần hiện tại của thị trường.

Nhóm địa phương Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ giữ mức 71.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La giao dịch phổ biến ở mức 72.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy, thị trường phía Bắc đã qua giai đoạn cao điểm tiêu thụ dịp Tết. Lượng heo xuất chuồng không tăng đột biến, trong khi sức mua giảm nhẹ so với trước Tết nhưng vẫn đủ hấp thụ nguồn cung hiện tại.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 73.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giao dịch quanh 71.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng phổ biến 72.000 đồng/kg.

Sau đợt xuất bán mạnh để đáp ứng nhu cầu giáp Tết, thị trường khu vực này đang trở lại chu kỳ tiêu thụ bình thường. Nguồn cung và sức mua khá cân bằng, khiến giá khó bật tăng mạnh nhưng cũng chưa xuất hiện áp lực giảm sâu.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục thấp hơn nhẹ so với hai miền còn lại, phổ biến 70.000 - 72.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ mức 70.000 đồng/kg. Vĩnh Long giao dịch 71.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh duy trì 72.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục có lợi thế về nguồn cung nhờ hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô lớn và chuỗi liên kết khép kín. Nhờ đó, thị trường giữ được sự ổn định ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ sau Tết giảm nhẹ.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng vẫn duy trì vùng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Thị trường sẽ cần thêm tín hiệu rõ ràng từ sức mua, tiến độ tái đàn và diễn biến dịch bệnh để xác lập xu hướng mới./.