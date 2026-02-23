Ngày 23/2: Giá bạc trong nước và thế giới bứt phá mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/2) tiếp tục bứt phá mạnh, song giới đầu tư vẫn thận trọng chờ dữ liệu kinh tế mới. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.727.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.757.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,55 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.154.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.252.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.727.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.757.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.729.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.763.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.223.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.229.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.727.000 2.757.000 2.729.000 2.763.000 1 kg 72.731.000 73.529.000 72.783.000 73.680.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.735.000 2.765.000 2.737.000 2.767.000 1 kg 72.937.000 73.741.000 72.979.000 73.792.000

Bạc tăng tốc mạnh mẽ trong phiên cuối tuần khi dòng tiền tìm đến kênh trú ẩn an toàn giữa những biến động địa chính trị phức tạp trên toàn cầu. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường tài chính quốc tế.

Theo Kitco News, hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng thêm 43,80 USD, lên 5.041,20 USD/ounce. Trong khi đó, bạc giao tháng 3 ghi nhận mức tăng ấn tượng 2,631 USD, chốt tại 80,26 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên bứt phá mạnh nhất gần đây.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích của Kitco, nhận định bối cảnh địa chính trị căng thẳng đang là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Về góc độ kỹ thuật, ông Wyckoff đánh giá phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá bạc đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự then chốt 90 USD/ounce. Ngược lại, phe bán đặt kỳ vọng giá có thể giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 63,90 USD/ounce. Trong ngắn hạn, các mức kháng cự gần gồm 82,50 USD/ounce và 85 USD/ounce, còn các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm tại 77,285 USD/ounce và 75 USD/ounce.

Diễn biến trong những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như mức độ leo thang của các căng thẳng địa chính trị, những yếu tố đang chi phối mạnh dòng tiền đầu tư toàn cầu.

