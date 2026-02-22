(TBTCO) - Ngày mùng 6 Tết, thị trường cơ bản trở lại trạng thái bình thường khi hoạt động mua bán tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại diễn ra ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung không biến động lớn, một số thực phẩm tươi sống, rau củ, hoa quả có xu hướng giảm nhẹ so với cận Tết.

Nguồn hàng phong phú, đa dạng, không xảy ra "sốt giá"

Theo Báo cáo số 127/BC-BTC ngày 22/2 về tình hình giá cả thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bộ Tài chính, mùng 3 - mùng 6, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, nguyên nhân chủ yếu do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết.

Các hoạt động của người dân trong các ngày Tết này chủ yếu tập trung vào việc thăm hỏi chúc Tết, tham dự lễ hội và bắt đầu các chuyến du lịch, du xuân, đi lễ xa. Nhiều gia đình làm cơm cúng hóa vàng vào ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 4 được xem là một trong các ngày đẹp của tết Bính Ngọ 2026 để khai trương mở hàng vì vậy ngày này ngoài các trung tâm, siêu thị lớn mở cửa phục vụ xuyên Tết, đã có thêm nhiều cửa hàng kinh doanh mở cửa, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường.

Nhu cầu mua sắm chủ yếu tiếp tục phát sinh đối với các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng phục vụ cúng lễ, hóa vàng như gà cúng lễ, trái cây, hoa tươi, bánh kẹo.... Các dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, xe khách đường dài cũng hoạt động nhộn nhịp do nhu cầu du lịch, du xuân của người dân. Giá dịch vụ trông giữ phương tiện cơ bản ổn định so với ngày thường; một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến.

Nhu cầu mua sắm chủ yếu tiếp tục phát sinh đối với các mặt hàng rau xanh.

Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với những ngày trước đó. Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ chùa đầu năm và lễ hóa vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ) phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân.

So với các ngày cận Tết (27 - 29 Tết), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều. Giá một số thịt gia súc gia cầm nhiều nơi giảm nhẹ do thời tiết nắng ấm hơn từ mùng 3 Tết nên người dân ưa chuộng các loại thực phẩm tươi sống khác như rau củ, thủy hải sản và do nguồn cung tăng bởi hoạt động giết mổ, vận chuyển, phân phối trở lại bình thường.

Giá một số mặt hàng thủy sản như cá lóc đồng, tôm thẻ chân trắng có điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg nhưng không gây biến động lớn đến mặt bằng chung. Các mặt hàng giải khát như bia, nước ngọt và dịch vụ giải trí có tăng nhẹ từ 10-20% tại các điểm du xuân, du lịch Tết đầu năm do thời tiết nắng nóng dần lên trong khi lượng người đổ về tiêu dùng tại các điểm này ngày càng nhiều, song mức tăng này mang tính cục bộ, không phổ biến.

Bộ Công thương cũng nhận định, mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hóa vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả; trong khi thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê ra thành phố. Giá cả nhìn chung ổn định, một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản giảm nhẹ so với các ngày mùng 3-4 nhờ nguồn cung tăng.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Cùng đó, việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ từ 20-40%. Nhìn chung, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, thị trường vận hành ổn định và dần trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày.

Từ ngày mùng 7, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố

Tổng hợp giá cả các mặt hàng tại các địa phương cho thấy, tại TP. Hồ Chí Minh, từ mùng 1 - mùng 6 Tết, thị trường hàng hóa trên địa bàn diễn biến theo xu hướng phục hồi dần qua từng ngày, cung - cầu nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến; giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu từng bước trở lại mặt bằng ngày thường.

Mùng 6, nguồn cung hàng hóa tại các chợ tăng nhưng sức mua còn thấp, người dân chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây và hoa tươi. Tại các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền, lượng hàng nhập chợ tăng 30-34% so với ngày trước, giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ 1.000-3.000 đồng/kg ở một số mặt hàng do sức mua yếu. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, nhiều loại rau quả tăng, giảm phổ biến 5.000-10.000 đồng/kg, riêng giá chanh giấy và mãng cầu tăng khoảng 27.000-30.000 đồng/kg, giá hoa đồng tiền tăng 10.000 đồng/bó do vào ngày cúng khai trương nhưng không ảnh hưởng tới mặt bằng giá cả nói chung.

Tại chợ bán lẻ, giá lương thực và thực phẩm duy trì ở mức ngày thường. Nhìn chung, thị trường đã khởi động trở lại với nguồn cung dồi dào, giá cả tương đối ổn định, một số mặt hàng giảm nhẹ do nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn.

Hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng tại Siêu thị BigC Long Biên.

Tương tự tại TP. Cần Thơ, sang Mùng 6 Tết, giá một số mặt hàng thiết yếu duy trì ổn định và có xu hướng giảm nhẹ như thịt ba rọi còn 160.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg), cá lóc đồng còn 150.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg)... Người dân quay trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị làm việc khá đông, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị, hộ kinh doanh mở cửa xuyên Tết cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Tại TP. Đà Nẵng, ngày mùng 6 Tết, hoạt động mua bán tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại cơ bản trở lại bình thường. Giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định, một số thực phẩm tươi sống giảm nhẹ so với cận Tết như thịt heo giảm khoảng 2.000-3.000 đồng/kg; các mặt hàng rau củ như cà rốt, khoai tây Đà Lạt giảm khoảng 5.000 đồng/kg; trái cây như cam sành giảm khoảng 3.000 đồng/kg và xoài cát giảm khoảng 10.000 đồng/kg... Nguồn cung xăng dầu, gas và các sản phẩm năng lượng được đảm bảo; các mặt hàng thực phẩm công nghệ và thuốc chữa bệnh giữ giá ổn định, niêm yết đúng quy định. Dịch vụ trông giữ xe thực hiện theo mức giá do UBND thành phố quy định...

Bộ Công thương dự báo, từ mùng 7 Tết và những ngày tiếp theo, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, song với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh "điểm nóng" về giá cả hay nguồn cung./.